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Eetha Trailer Review: नौवारी कपड़ा नहीं अभिमान है…, विठाबाई की भूमिका में श्रद्धा कपूर ने लूटी महफिल, दमदार हैं ‘ईथा’ के डायलॉग्स

Eetha Trailer: श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ईथा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी परफ़ॉर्मर विथाबाई का रोल किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 9:08:31 PM IST

ईथा ट्रेलर रिव्यू
ईथा ट्रेलर रिव्यू


श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म ‘ईथा ‘ का ट्रेलर आखिरकार आज यानी 30 अक्टूबर को रिलीज हो गया.  इसमें वह मशहूर मराठी लोक कलाकार विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की भूमिका में नजर आ रही हैं. ट्रेलर में विठाबाई के अनोखे सफर, संघर्ष और विरासत की एक झलक दिखाई गई है. इसके अलावा ट्रेलर के डायलॉग्स भी काफी असरदार लगे हैं. 

विठाबाई के संघर्ष की कहानी दिखी

फिल्म का 3 मिनट 2 सेकेंड का ट्रेलर जारी हुआ है. इसमें विथाबाई के उस सफर को दिखाया गया है, जिसमें वह एक साधारण शुरुआत से निकलकर महाराष्ट्र के लोक थिएटर की बड़ी पहचान बनती हैं. महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति पर आधारित इस फिल्म में उनके शानदार मंच प्रदर्शन, संगीत और नृत्य के साथ-साथ निजी जिंदगी के संघर्षों और चुनौतियों को भी दिखाया गया है.

लावणी संस्कृति को भी दिखाया गया

ट्रेलर में लावणी संस्कृति को भई दर्शाया गया है. आपको बता दें कि लावणी महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है, जिसमें तेज कदमों और खास अंदाज में भावों को व्यक्त किया जाता है. वहीं, तमाशा महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली है, जिसमें संगीत, नृत्य, कहानी और अभिनय का मेल देखने को मिलता है. विथाबाई ने इन दोनों कला शैलियों को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपने हुनर से खूब नाम कमाया.

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘ईथा’ में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. रणदीप हुड्डा के फर्स्ट लुक पोस्टर में उन्हें विथाबाई के पति अन्ना सावंत मर्चेंट के किरदार में दिखाया गया था. इसके अलावा फिल्म में अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह और उल्का गुप्ता भी सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी क्षितिज पटवर्धन ने लिखी है.

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Tags: Eetha TrailerEetha Trailer Reviewshraddha kapoorShraddha Kapoor New MovieVithabai
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