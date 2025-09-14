अवैध सट्टेबाजी के जाल में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला. ED ने भेजा समन, क्या बच पाएंगी एक्ट्रेस ?
अवैध सट्टेबाजी के जाल में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला. ED ने भेजा समन, क्या बच पाएंगी एक्ट्रेस ?

अवैध सट्टेबाजी के मामले में आया अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का नाम. पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ईडी की तरफ से जारी किया गया समन

By: DARSHNA DEEP | Published: September 14, 2025 6:45:50 PM IST

Urvashi Rautela and Mimi Chakraborty
Urvashi Rautela and Mimi Chakraborty

Urvashi Rautela summoned by ED:
प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने भारत में चल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बंगाली सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन जारी किया है. इन दोनों हस्तियों को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने इन ऐप्स का किस तरह प्रचार किया और इसके बदले में उन्हें क्या कुछ मिला. मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा. 

आखिर क्या है पूरा मामला ?

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कई ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, जिनमें 1xBet जैसे बड़े नाम शामिल हैं, भारत में गैरकानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं. ये ऐप्स सीधे तौर पर सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, जो भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इन ऐप्स के प्रचार के लिए, कंपनियां कई जानी-मानी हस्तियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे आम लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें. 

जांच एजेंसी का मानना है कि उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती ने इन ऐप्स का प्रचार किया है. लेकिन  ईडी यह जानना चाहती है कि उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार क्यों किया, क्या उन्हें इसके लिए भारी भरकम फीस मिली थी. इन दोनों का नाम सामने आने से बॉलीवुड जगत और बंगाल की राजनीति में तेज हलचल हो गई है. 

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पहले भी आ चुके हैं कई नाम 

यह मामला नया नहीं है, इससे पहले भी ईडी ने कई बॉलीवुड और क्रिकेट हस्तियों से पूछताछ की है, जिनमें सोनू सूद, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना शामिल हैं.

ईडी के अनुसार, ये ऐप्स शुरुआत में खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका एल्गोरिद्म (Algorithm)धोखाधड़ी से भरा होता है.ये ऐप्स पूरी तरह से बैन होने के बावजूद भी लोगों तक पहुंच जाते हैं. 

मिमी और उर्वशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अब मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला को जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देना होगा. दोनों का नाम सामने आने से केस और गंभीर हो गया है. मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला को ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने होंगे. अंत में उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका इन ऐप्स के अवैध संचालन से कोई संबंध नहीं है. यदि ईडी को उनके जवाब संतोषजनक नहीं लगते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. यह मामला न सिर्फ इन दोनों अभिनेत्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि यह उन सभी सेलिब्रिटीज के लिए एक चेतावनी भी है जो बिना सोचे समझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़च-चढ़कर का प्रचार करते  हैं. 

