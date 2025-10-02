‘राम-सीता’ की बेटियों में छिड़ी जंग, दुर्गा पंडाल में ही चलने लगे लात-घूसे; रानी मुखर्जी ने रोका झगड़ा
Durga Puja 2025: दुर्गा मां के दर्शन के लिए तमाम सेलेब्स पंडाल में जा रहे हैं. टीवी के फेमस एक्टर गुरमीत चौधरी अपनी पत्नी और बेटियों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे. कपल के क्यूट बेटियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 2, 2025 1:49:23 PM IST

Gurmeet-Debina Bonnerjee Daughters Video Viral: मुंबई में शारदीय नवरात्रि (Winter Navratri 2025) का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. दुर्गा पूजा के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पंडाल में देवी मां (Maa Durga) के दर्शन के लिए पहुंचे. बॉलीवुड सितारों से लेकर टीवी सेलेब्स सभी दुर्गा पंडाल में माथा टेकने आए. इसी पंडाल से एक वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. 

राम-सीता के बेटियों में हुई हाथापाई

दरअसल दुर्गा मां के दर्शन के लिए गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी (Gurmeet Choudhary-Debina Banerjee) अपनी लाडली बेटियों के साथ पहुंचे थे. लेकिन इसी दौरान दोनों बेटियों की आपस में लड़ाई हो गई. जिसका क्यूट सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. दरअसल गुरमीत चौधरी अपनी वाइफ देबिना बनर्जी के साथ काजोल (Kajol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) द्वारा लगाए गए दुर्गा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे. वह अपनी बेटियों को भी दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान ददोनों बेटियां झगड़ने लगी, यहां तक की हाथापाई पर भी उतर आई. 



रानी मुखर्जी ने सुलझाया दोनों का झगड़ा

दोनों बहनों के बीच झगड़ा देख रानी मुखर्जी ने खुद प्यार से इसे सुलझाया. जिसके बाद देबिना की छोटी बेटी मां से लिपटकर रोने लगी. रानी ने दोनों को आपस में झगड़ा ना करने के लिए समझाया. फिर वह दोनों को लाड लड़ाती भी नजर आई. रानी दोनों की क्यूट सी फाइट देखकर हंसने लगीं. दोनों की ये वीडियो देख लोग उन पर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- रानी कह रही हैं मां दुर्गा आ गई. वहीं दूसरा यूजर लिखता है- हर घर बच्चों की यही कहानी है.

Tags: Debina BonnerjeeDurga Puja 2025entertainment newsGurmeet ChoudharyRani Mukerji
