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Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?

Drishyam 3 X Review: अजय देवगन और जयदीप अहलावत की फिल्म 'दृश्यम 3' आज 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को देखने के बाद दर्शक एक्स पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानिए क्या बोले नेटिजंस.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 2, 2026 12:29:09 PM IST

दृश्यम 3 एक्स रिव्यू
दृश्यम 3 एक्स रिव्यू


‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट ‘दृश्‍यम 3: द कन्क्लूजन’ थिएटर्स में दस्तक दे चुका है. अजय देवगन विजय सालगांवकर के रूप में आखिरी बार  अपनी 2 अक्टूबर वाली कहानी लेकर दर्शकों के बीच में आ गए हैं. इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के बाद दर्शक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते हैं उन्हें कैसी लगी फिल्म. 

क्या बोले दर्शक?

इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बवाल है. वहीं, दूसरे ने कहा कि अजय देवगन साउथ एक्टर मोहनलाल से कहीं बेहतर अभिनेता हैं. वहीं, एक अन्य ने कहा कि आखिरी पार्ट अगर हो तो दृश्यम 3 की तरह. 

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फिल्म के बारे में

‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ के स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें तब्बू और अजय देवगन के अलावा जयदीप अहलावत भी हैं. वहीं अन्य कलाकारों की बात करें, तो प्रकाश राज, श्रिया सरन रजत कपूर भी अहम रोल में हैं. अभिषेक पाठक फिल्म के डायरेक्टर हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Drishyam 3 Review: 2 अक्टूबर नहीं, 23 जुलाई को अजय देवगन ने चला था तगड़ा दांव; जयदीप अहलावत ने लूट ली महफिल, चौंकाती है ‘दृश्यम…

Tags: drishyam 3Drishyam 3 X reviewDrishyam The Conclusion
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Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?

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Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?
Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?
Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?
Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?
Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?