Drishyam 3 X Review: ‘दृश्यम 3’ का क्लाइमैक्स देख दर्शकों का घूमा माथा, अजय और जयदीप को लेकर क्या बोले नेटिजंस?

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ थिएटर्स में दस्तक दे चुका है. अजय देवगन विजय सालगांवकर के रूप में आखिरी बार अपनी 2 अक्टूबर वाली कहानी लेकर दर्शकों के बीच में आ गए हैं. इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के बाद दर्शक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते हैं उन्हें कैसी लगी फिल्म.
क्या बोले दर्शक?
इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बवाल है. वहीं, दूसरे ने कहा कि अजय देवगन साउथ एक्टर मोहनलाल से कहीं बेहतर अभिनेता हैं. वहीं, एक अन्य ने कहा कि आखिरी पार्ट अगर हो तो दृश्यम 3 की तरह.
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3 line review of Drishyam 3 Hindi:
1) Ajay Devgn is a better actor than Mohanlal
2) Abhishek Pathak’s changes has made it a more engaging story than the Malayalam original
3) Ajay is a secure actor & he lets Jaideep Ahlawat, Kamlesh Sawant, Rajat Kapur and Prakash…
— Abhishek (@vicharabhio) October 2, 2026
#Drishyam3 FIRST HALF REVIEW — MIND-BLOWING! 🔥
Vijay Salgaonkar has NEVER felt this helpless. The tension keeps escalating, Ajay Devgn’s silence says everything, and that final interval dialogue… WE ARE NOT READY FOR THE CLIMAX. 🛐pic.twitter.com/MQkszUBE0R
— KING 👑 (@VikramPraj39672) October 2, 2026
Drishyam: the conclusion 🔥
Ajay Devgn aka Vijay Salgaonkar, Tabu & Jaideep Ahlawat the ultimate face-off is here! 🔥🥶
60–70 Cr record opening? Theatres are turning into stadiums! 🏟️#DrishyamTheConclusion #Ajaydevgn #JaideepAhlawat pic.twitter.com/9uplPXT3LH
— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) October 2, 2026
Drishyam 3
⭐⭐⭐⭐#drishyam3#drishyam#ajaydevgan #tabu pic.twitter.com/LLgUt4Vpbw
— S (@itsmesonali05) October 2, 2026
Public reaction is loud & clear 🔥#DrishyamTheConclusion is hitting hard in theatres! ⭐⭐⭐⭐✨ Ajay Devgn as Vijay Salgaonkar once again owns the screen. Must watch. #AjayDevgn #Drishyam3
Peak Cinema .. @ajaydevgn sir 🫡 #Drishyam3 pic.twitter.com/PiW6V2Tjig
— Abhijit 🫠 (@adians_singham) October 2, 2026
#Drishyam3 – The Casting of Jaideep Ahlawat is Excellent🔥🔥
Bina loud hue dhadkan badhaderha sabka pic.twitter.com/IIZUfVPw9N
— Surajkumarofficial (@Surajkumarrevi1) October 2, 2026
#Drishyam3Review ⭐️⭐️⭐️1/2#ThreeWordReview Predictable family thriller#Drishyam3 in Malayalam was a disappointment as it failed to match part 1.
Hindi also fails..but it is better than malayalam version.#JaideepAhlawat and #PrakashRaj shines.#AjayDevgn #Tabu is same. pic.twitter.com/uOYCOjoGVz
— Nitesh (@NiteshNaveenAus) October 2, 2026
Slow burn first half, but the climax will absolute GOOSEBUMPS! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Jaideep Ahlawat addiction makes scene more powerful
Surely 100cr+ worldwide opening by end of day
Must watch in theatres.
Drishyam 3 The Conclusion 🌟🌟🌟🌟🌟/5#Drishyam3pic.twitter.com/cqPxYergBl
— Satya Singh (@Satyasngh) October 2, 2026
फिल्म के बारे में
‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ के स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें तब्बू और अजय देवगन के अलावा जयदीप अहलावत भी हैं. वहीं अन्य कलाकारों की बात करें, तो प्रकाश राज, श्रिया सरन रजत कपूर भी अहम रोल में हैं. अभिषेक पाठक फिल्म के डायरेक्टर हैं.
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