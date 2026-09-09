Home > मनोरंजन > Drishyam 3 Trailer: ‘अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं’, अब किस्मत करेगा फैसला, चारों तरफ से घिरे विजय सलगांवकर; ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर रिलीज

Drishyam 3 Trailer: ‘अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं’, अब किस्मत करेगा फैसला, चारों तरफ से घिरे विजय सलगांवकर; ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर रिलीज

Drishyam 3 Trailer Release: अजय देवगन की बहुतप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस बार फिल्म में विजय सलगांवकर (अजय देवगन) का किरदार चारों तरफ से घिरता दिख रहा. क्या खुलेगा राज या किस्मत से बच जाएगा विजय?

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 2:57:49 PM IST

दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज
दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज


‘दृश्यम 3: द कंक्लूजन’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है. फिल्म में अजय देवगन के किरदार को इस बार जयदीप अहलावत घेरते नजर आ रहे हैं. दृश्यम फ्रेंचाइजी का यह आखिरी पार्ट है, तो क्या विजय सलगांवकर का खुलेगा राज और जाएंगे जेल? फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार नजर आ रहा है और सीन में एक अलग ही लेवल संस्पेंस दिख रहा है. देखें फिल्म का ट्रेलर. 

ट्रेलर में क्या है?

फिल्म ‘दृश्यम 3’ का 2 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसिमें अजय देवगन (विजय सलगांवकर) एक बार फिर अपने परिवार को बचाने वाले पिता के किरदार में नजर आते हैं. खतरा बढ़ने पर वह सच्चाई छिपाने की कोशिश करते हैं. वहीं, तब्बू अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखती हैं. ट्रेलर में जयदीप अहलावत भी एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आते हैं, जिसे ‘शैतान’ कहा जा रहा है. 

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ट्रेलर में क्या खास दिखा?

ट्रेलर का अंत विजय की चेतावनी से होता है, जो इस बात को रेखांकित करती है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए हर कदम पर खुद को तोड़ सकता है, लेकिन जब उन पर खतरा मंडराता है, तो एक आम आदमी क्या कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे वह वर्दीधारी के सामने ही क्यों न खड़ा हो. 

कब होगी रिलीज?

‘दृश्यम 3: द कंक्लूजन 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित और उनके साथ आमिल कीयन खान और परवेज़ शेख द्वारा सह-लिखित, दृश्यम 3 में अजय देवगन प्रतिष्ठित विजय सालगांवकर के रूप में, तब्बू आईजी मीरा देशमुख के रूप में, श्रिया सरन नंदिनी के रूप में, और इशिता दत्ता और मृणाल जाधव उनकी बेटियों के रूप में वापसी करते हैं. रजत कपूर भी कलाकारों का हिस्सा हैं, जबकि जयदीप अहलावत एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर के रूप में उनके रास्ते में मजबूती से खड़े हैं, जो सच्चाई को हमेशा के लिए उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक नई और शक्तिशाली टीम है.

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Tags: ajay devgndrishyam 3Drishyam 3 Trailer
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