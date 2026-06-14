18 जून को OTT पर धमाल मचाएगी ‘दृश्यम 3’, जानें किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, दर्शकों में उत्साह

Drishyam 3 OTT Release: सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद, अब दृश्यम 3 अब डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. हाल ही में मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

कई दर्शक इस फिल्म के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. उनका इंतजार अब बीएस खत्म ही होने वाला है. बहुप्रतीक्षित थ्रिलर फ्रेंचाइज़ की तीसरी कड़ी दृश्यम 3 इसी महीने अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

दृश्यम 3 ऑनलाइन कब और कहां देखें

दृश्यम 3; 18 जून, 2026 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. मूल मलयालम संस्करण के साथ-साथ, यह फिल्म डब किए गए तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संस्करणों में भी उपलब्ध होगी. फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के एक महीने से भी कम समय में ओटीटी पर रिलीज होने से प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है. OTT पर रिलीज होने से दर्शकों को अपने घरों में आराम से बैठकर इस रोमांचक थ्रिलर का अनुभव करने का एक और अवसर मिलेगा.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, दृश्यम 3 ने रिलीज के महज 30 दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 330 करोड़ रुपये की कमाई कर मलयालम सिनेमा के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय लिख दिया. फ्रैंचाइजी के सफर पर विचार करते हुए, मोहनलाल ने दुनिया भर के दर्शकों को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.

Carried Across Generations. What began as a story from Kerala found its way across languages, borders, and millions of hearts. Thirteen years and three chapters later, this journey continues to create history. Thank you for making it your own.#Drishyam3 pic.twitter.com/N8znYQMLSN — Mohanlal (@Mohanlal) June 14, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संदेश साझा करते हुए अभिनेता मोहनलाल ने लिखा, “पीढ़ियों से चली आ रही कहानी. केरल से शुरू हुई यह कहानी भाषाओं, सीमाओं और लाखों दिलों तक पहुंच गई. तेरह साल और तीन अध्यायों के बाद, यह सफर इतिहास रचता जा रहा है. इसे अपना बनाने के लिए धन्यवाद.” बता दें कि फिल्म में मोहनलाल के अलावा मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, सिद्दीकी और कई अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.