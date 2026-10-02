Drishyam 3 Review: 2 अक्टूबर नहीं, 23 जुलाई को अजय देवगन ने चला था तगड़ा दांव; जयदीप अहलावत ने लूट ली महफिल, चौंकाती है ‘दृश्यम 3’ की कहानी

फिल्म- दृश्‍यम 3: द कन्क्लूजन

कलाकार- अजय देवगन, जयदीप अहलावत, श्रिया सरन, तब्बू, रजत कपूर, प्रकाश राज, सौरभ शुक्ला, इश‍िता दत्ता

निर्देशक- अभिषेक पाठक

रिलीज डेट- 2 अक्टूबर 2026

रेटिंग- 4.5/5

अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू और प्रकाश जैसे कलाकारों से सजी फिल्म ‘दृश्‍यम 3: द कन्क्लूजन’ थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. इस बार फिल्म में अजय देवगन (विजय सालगांवकर) ने ऐसी कहानी रची कि बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी और वकील भौंचक्के रह गए. यह फिल्म इस दृश्‍यम फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है. इसलिए मेकर्स ने इसमें सारा राज खोल दिया है. लेकिन ये जानने के लिए आपको फिल्म के आखिरी सीन तक का इंतजार करना पड़ेगा. अगर आप भी फिल्म देखने के मन बना रहे हैं, तो पढ़ें रिव्यू.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत होती पूर्व आईजी मीरा देशमुख (तब्बू ) से, जो अपने बेटे समीर की मौत से बेहद दुखी हैं. क्योंकि आरोपी को जानते हुए भी वह उसे पकड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि सबूत ही नहीं है. इस वजह से वह अपनी जान लेने की कोशिश करती हैं. तभी उनके पति महेश देशमुख (रजत कपूर) आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं. पत्नी को परेशान देखकर महेश देशमुख अपने बेटी की मौत के केस को फिर से खुलवाते हैं. इसके लिए वह क्राइम ब्रांच एसपी राजवीर सिंह तोमर (जयदीप अहलावत) से गुजारिस करते हैं. पूरी कहानी समझने के लिए आपको पिछले दो पार्ट देखना जरूरी है. इसके बाद इस फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे तोमर साहब धीरे-धीरे विजय सालगांवकर (अजय देवगन) के झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं. लेकिन पांचवीं फेल विजय ने भी कुछ अलग प्लान करके रखा होता है. इसमें विजय के खिलाफ इंद्रजीत शेट्टी (प्रकाश राज) वकील के तौर पर लड़ते दिखते हैं. अब 2 अक्टूबर के बाद विजय ने क्या प्लान रचा? 23 जुलाई की तारीख को क्या हुआ था? विजय का राज खुल जाएगा या समीर को मिलेगा न्याय? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

कैसी है एक्टिंग?

अगर एक्टिंग की बात की जाए, तो अजय देवगन ने विजय सालगांवकर के रूप में फिल्म में जान डाल दी है. उनकी आंखें और हाव भाव ना बोलकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं. वहीं, जयदीप अहलावत ने एसपी क्राइम ब्रांच के रूप में महफिल लूट ली. उनके एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी ने आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं. इसके अलावा वकील की भूमिका में प्रकाश राज ने कैसे विजय सालगांवकर के परिवार को कोर्ट में परेशान किया. ये देखने वाला था. साथ ही बात करें, श्रिया सरन और तब्बू की, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया.

कैसा है डायरेक्शन?

इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है. किसी फ्रेंचाइजी का अंत कैसे करना है, इसे डायरेक्टर ने बखूबी बता दिया है. पहले भाग में सारे कड़ियों को जोड़ना, फिर दूसरे भाग में परत दर परत उसे खोलना. ये फिल्म एक भी सेकेंड ऐसा फील नहीं देती है कि आप कहीं बोर हो रहे हो. कई जगह तो ऐसा प्लॉट मिलेगा की आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे. वहीं क्लाइमैक्स की बात करें, तो इसमें निर्देशक ने जान डाल दी है. कुल मिलाकर डायरेक्टर ने फिल्म को जबरदस्त बना दिया.

देखें या ना देखें?

यह फिल्म ऐसी है कि जिसे सिनेमाघरों में ही देखनी चाहिए. अगर आपने पिछले दोनों पार्ट देखें हैं, तो इसे आपको देखना चाहिए. अजय देवगन और जयदीप के फैन हैं, तब तो आप ही सकते हैं.

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