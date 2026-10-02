Home > मनोरंजन > Drishyam 3 Box Office Prediction: पहले दिन ही करोड़ों की बारिश? ‘दृश्यम 3’ की ओपनिंग को लेकर सामने आया बड़ा अनुमान;  क्या तोड़ेंगे Dhurandhar का रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Prediction: पहले दिन ही करोड़ों की बारिश? ‘दृश्यम 3’ की ओपनिंग को लेकर सामने आया बड़ा अनुमान;  क्या तोड़ेंगे Dhurandhar का रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Prediction: हिंदी Drishyam फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट, Drishyam: The conclusion के साथ खत्म होने वाली है. इसमें अजय देवगन 'विजय सलगांवकर' के रोल में वापसी करेंगे, और मेकर्स ने ये भी बताया कि ये फिल्म मोहनलाल की Drishyam 3 से अलग होगी.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 10:37:15 AM IST

Drishyam 3
Drishyam 3


Drishyam 3 Box Office Prediction: हिंदी Drishyam फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट, Drishyam: The conclusion के साथ खत्म होने वाली है. इसमें अजय देवगन ‘विजय सलगांवकर’ के रोल में वापसी करेंगे, और मेकर्स ने ये भी बताया कि ये फिल्म मोहनलाल की Drishyam 3 से अलग होगी. फिल्म के लिए हाइप बहुत ज़्यादा है, और अगर एडवांस-बुकिंग ट्रेंड्स कोई इशारा हैं, तो फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड-ब्रेकिंग शुरुआत करने वाली है.

Drishyam 3 की बंपर शुरुआत

Drishyam The conclusion की एडवांस बुकिंग फिल्म के स्क्रीन पर आने से पांच दिन पहले 27 सितंबर को शुरू हुई थी. Sacnilk पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, Drishyam 3 ने एडवांस सेल्स में ज़बरदस्त रफ़्तार दिखाई है, बुकिंग खुलने के सिर्फ़ 72 घंटों में देश में ₹17 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, Drishyam: The conclusion की ओपनिंग ₹50 करोड़ से ज़्यादा नेट कमाई करने वाली है.

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कैसी रही एडवांस बुकिंग 

Drishyam 3 ने 6 शो की तारीखों में एडवांस बुकिंग में ₹44.33 करोड़ की बिक्री की है, जिसमें ब्लॉक सीटों के बिना ₹34.10 करोड़ की बिक्री हुई है. पहले दिन (शुक्रवार 2 अक्टूबर) ₹23.69 करोड़ के साथ सबसे आगे है; नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) ₹5.23 करोड़ के साथ टॉप शहर है. Drishyam 3: The conclusion के पहले दिन (शुक्रवार 2 अक्टूबर) के लिए टॉप राज्य महाराष्ट्र है, जिसने ₹7.46 करोड़ (कुल कमाई का 31%) की कमाई की, इसके बाद दिल्ली ₹5.23 करोड़ और गुजरात ₹1.68 Cr के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके साथ ही, इसने Drishyam 2 (₹5.09 करोड़) की फाइनल एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को पहले ही पार कर लिया है. अब यह सिंघम अगेन के पहले दिन के कलेक्शन को पार करने के लिए तैयार है, जिसने भारत में ₹43.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया था.

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Tags: bollywooddrishyam 3
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