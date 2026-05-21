बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाई कर रही दृश्यम 3, ‘पति-पत्नी और वो दो’ भी 35 करोड़ पार, जानें करुप्पू का हाल

Pati Patni Aur Woh Do vs Drishyam 3 Box Office Collection: दृश्यम 3 बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. इसे साउथ एक्टर मोहनलाल के जन्मदिन पर रिलीज किया गया है. जीतू जोसेफ निर्देशित दृश्यम 3 एक बार फिर दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है. फिल्म की टैगलाइन है कि साल गुजर गए हैं लेकिन अतीत नहीं गुजरा. फिल्म में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी का किरदार निभा रहे हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं. इसमें एक बार फिर पुराने राज सामने आएंगे. फिल्म लगभग 2 घंटे 40 मिनट लंबी है. ये फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज किया गया है. फिल्म ने फाइनल प्री रिलीज में ही 35 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो भी धीमी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है.

दृश्यम 3 की कमाई

मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही तगड़ी कमाई कर ली है. ओपनिंग डे की वर्ल्डवाइड फाइनल प्री-सेल्स 35.27 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. केरल में फिल्म की 8.5 से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. कर्नाटक में 1.8 करोड़, तमिलनाडु में 76 लाख, तेलुगू में 1.34 करोड़ और अन्य राज्यों में 72 लाख की बुकिंग हुई. फिल्म ने डोमेस्टिक लेवल पर 13.14 करोड़ रुपये कमाए. वहीं ओवरसीज से फिल्म 22.13 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म वीकेंड पर 48 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है.

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पति पत्नी और वो दो की कमाई

आयुष्मान खुराना स्टारर पति-पत्नी और वो दो की बात करें, तो भारत में फिल्म 27 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर चुकी है. इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 32 करोड़ है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 37.42 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ये फिल्म 60 से 65 करोड़ रुपये की लागत में बनी है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद लगभग 50 फीसदी कमाई कर ली है. फिल्म को बीते शुक्रवार 15 मई 2026 को रिलीज किया गया था.

क्या है करप्पू का हाल?

कॉलीवुड फिल्म करप्पू वर्ल्डवाइड 175 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. करप्पू ने भारत में नेट 105.35 करोड़ की कमाई कर ली है. भारत में 121.96 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. फिल्म वर्ल्डवाइड 175.96 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.