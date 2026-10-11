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Drishyam 3 Box Office Collection: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, अजय देवगन की फिल्म ने किए 285 करोड़ पार

Drishyam 3 Box Office Collection Day 9: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. बता दें कि अजय देवगन की फिल्म इन दिनों ज़बरदस्त कमाई कर रही है,

By: Heena Khan | Published: October 11, 2026 9:03:12 AM IST

दृश्यम 3 ने अब तक कितनी कमाई की?
दृश्यम 3 ने अब तक कितनी कमाई की?


Drishyam 3 Box Office Collection Day 9: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. बता दें कि अजय देवगन की फिल्म इन दिनों ज़बरदस्त कमाई कर रही है, और एक्टर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. साथ ही ये भी बता दें कि यह क्राइम थ्रिलर अपने दूसरे वीकेंड के आखिर तक ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रही है.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 9

अपने पहले दिन, फिल्म ने पूरे भारत में Rs 66.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे यह किसी हिंदी फिल्म की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई. इसने वीकेंड में भी अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखी, शनिवार को Rs 53.50 करोड़ और रविवार को Rs 61 करोड़ कमाए. जबकि सोमवार को कलेक्शन घटकर Rs 21 करोड़ रह गया, फिल्म ने बाकी हफ्ते में भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी, और पहले हफ्ते में भारत में इसका नेट कलेक्शन Rs 245.50 करोड़ हो गया.

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कितनी कमाई कर चुकी फिल्म 

Sacnilk के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, Drishyam 3 ने थिएटर में अपने नौवें दिन, जो इसका दूसरा शनिवार था, Rs 26.50 करोड़ कमाए. वीकेंड में मिली बढ़त ने फिल्म को अपनी रफ़्तार बनाए रखने में मदद की है, क्योंकि दशहरा अभी एक हफ़्ता दूर है. फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर त्योहारों के लंबे मौसम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती है. अपने लेटेस्ट कलेक्शन के साथ, Drishyam 3 ने भारत में अपनी कुल नेट कमाई Rs 286.50 करोड़ कर ली है.

Tags: ajay devgnbollywooddrishyam 3
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