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Drishyam 3 Box Office: 400 करोड़ पार हुई ‘दृश्यम 3’, 8 दिनों में रच दिया इतिहास, जानें शुक्रवार को कितनी हुई कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 8 दिनों में ही 400 करोड़ का आंकड़ा दुनियाभर में पार कर लिया है. जानिए फिल्म ने शुक्रवार को की कितनी कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 10, 2026 9:52:41 AM IST

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने दूसरे शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले से ज्यादा कमाई की और सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी. इस फिल्म ने 8 दिनों में वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जानें इंडियन कलेक्शन.

फिल्म ने 8वें दिन कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ ने 9 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रिलीज के आठवें दिन भारत में 14.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने इस दिन 14,583 शो से कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 260 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 312 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, शुक्रवार को विदेशों में फिल्म ने 6 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 95 करोड़ रुपये हो गया. इस तरह फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 407 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

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फिल्म ने आठवें दिन गुरुवार के मुकाबले 11.5 फीसदी ज्यादा कमाई की. रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने भारत में 245.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था’ इसके बाद शुक्रवार को 14.50 करोड़ रुपये और जुड़ गए.

कैसा रहा फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर?

दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले दिन भारत में 62 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद शनिवार को 53.50 करोड़ और रविवार को 61 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह पहले तीन दिनों में फिल्म की कुल कमाई 176.50 करोड़ रुपये रही. 

हालांकि, सोमवार से फिल्म की कमाई में गिरावट आने लगी. सोमवार को फिल्म ने 21 करोड़, मंगलवार को 19.50 करोड़, बुधवार को 15.50 करोड़ और गुरुवार को 13 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह रिलीज के पहले सात दिनों में फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 245.50 करोड़ रुपये हो गया.

दृश्यम 3 के नाम हुआ ये रिकॉर्ड

‘दृश्यम 3’ का बजट करीब 110 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जबकि फिल्म दुनियाभर में 407 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इसके साथ ही यह 2026 की पांचवीं सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है. इस सूची में पहले नंबर पर ‘हनुमान अंश’, दूसरे पर ‘धुरंधर 2’, तीसरे पर ‘आवारापन 2’ और चौथे पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ है.

यह खबर भी पढ़ें: BB 20: लव गिल ने लूट लिया घर का पूरा राशन, फिर घरवालों ने Love Gill का किया जीना हराम; बात हाथापाई तक आ पहुंची

Tags: drishyam 3Drishyam 3 Box Office CollectionDrishyam 3 Worldwide Collection
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