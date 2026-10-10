Drishyam 3 Box Office: 400 करोड़ के पार पहुंची ‘दृश्यम 3’, क्या अजय देवगन की फिल्म तोड़ेगी कमाई के बड़े रिकॉर्ड?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 8: दृश्यम 3 ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखी, और पिछले दिन के मुकाबले कलेक्शन में 11.5% की बढ़ोतरी हुई. अजय देवगन और तब्बू की इस फिल्म ने 8वें दिन भारत में Rs 14.50 करोड़ की नेट कमाई की, जिससे इसका घरेलू नेट कलेक्शन Rs 260 करोड़ हो गया. फिल्म ने दुनिया भर में भी Rs 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

कैसी रही कमाई

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन Rs 312 करोड़ है, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई Rs 407 करोड़ हो गई है. फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को विदेशी बाज़ारों से Rs 6 करोड़ और कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई Rs 95 करोड़ हो गई. फिल्म ने 8वें दिन लगभग 5.83 लाख एडमिशन दर्ज किए, जिससे इसके कुल फुटफॉल लगभग 1.07 करोड़ हो गए.

जानें हफ्तेवार कलेक्शन

शुक्रवार को फिल्म ने भारत में Rs 62 करोड़ की नेट कमाई की, इसके बाद शनिवार को Rs 53.50 करोड़ और रविवार को Rs 61 करोड़ की कमाई की. इसका ओपनिंग वीकेंड टोटल Rs 176.50 करोड़ रहा. पहले हफ़्ते में कलेक्शन में गिरावट आई, फिल्म ने चौथे दिन Rs 21 करोड़, पाँचवें दिन Rs 19.50 करोड़, छठे दिन Rs 15.50 करोड़ और सातवें दिन Rs 13 करोड़ कमाए. अपने पहले सात दिनों के आखिर तक, फिल्म ने भारत में Rs 245.50 करोड़ नेट कमा लिए थे. दूसरे शुक्रवार को Rs 14.50 करोड़ मिले, जो गुरुवार के कलेक्शन से बेहतर है और कुल घरेलू नेट टोटल Rs 260 करोड़ हो गया.

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Drishyam 3 के बारे में

अभिषेक पाठक द्वारा डायरेक्टेड, Drishyam 3: The conclusion हिंदी Drishyam फ्रैंचाइज़ी की तीसरी और आखिरी किस्त है. हालांकि ओरिजिनल कहानी मलयालम सिनेमा से शुरू हुई थी, लेकिन हिंदी तीसरी किस्त मलयालम फ्रैंचाइज़ी से अलग कहानी पर आधारित है. फिल्म विजय सलगांवकर की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो एक फैमिली मैन है और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए बार-बार सावधानी से प्लानिंग करता है. नए चैप्टर में, विजय पर नया प्रेशर आता है क्योंकि एक और इन्वेस्टिगेशन उसके छिपाए हुए राज़ों को सामने लाने का खतरा पैदा करती है.

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