Drishyam 3 Box Office Collection: 6वें दिन धीमी पड़ी ‘दृश्यम 3’ की रफ्तार, लेकिन दर्शकों पर बरकरार है फिल्म का जादू

Drishyam 3 Box Office Collection Day 6: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने बुधवार को थिएटर में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी. इस मिस्ट्री थ्रिलर की कमाई में पिछले दिन की कमाई से 20.5% की गिरावट देखी गई. हालांकि, यह अपने छठे दिन Rs 15 cr के आंकड़े से ऊपर रही. ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने दुनिया भर में Rs 366.50 cr की कमाई दर्ज की है. फिल्म के छह दिनों के थिएटर परफॉर्मेंस ने इसके कुल फुटफॉल को 9,504,076 तक पहुंचा दिया.

Drishyam 3 ने छठे दिन 15.50 करोड़ रुपये कमाए

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने 7 अक्टूबर को भारत में 15.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. छठे दिन की कमाई 15,972 शो से हुई. फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अब 232.50 करोड़ रुपये हो गया है. इसका भारत का ग्रॉस कलेक्शन 279.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह नया आंकड़ा फिल्म के पांचवें दिन 19.50 करोड़ रुपये कमाने के बाद आया है. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने विदेशों में भी अपनी कुल कमाई में योगदान देना जारी रखा. फिल्म ने छठे दिन इंटरनेशनल मार्केट से 6.00 करोड़ रुपये और कमाए. इस तरह इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 87.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म ने अकेले छठे दिन 721,016 फुटफॉल दर्ज किए.

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‘दृश्यम 3’ का हर दिन का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर को अपने पहले शुक्रवार को 62.00 करोड़ रुपये के साथ खुली. इसने 15,759 शो में 60.1% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. फिल्म ने अपने पहले शनिवार को 53.50 करोड़ रुपये कमाए. यह 16,868 शो में चली और 48.1% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. रविवार को, फिल्म ने 17,323 शो में 61.00 करोड़ रुपये के साथ वापसी की. इसकी ऑक्यूपेंसी 56.0% रही. पहले सोमवार को वीकडे कलेक्शन में उम्मीद के मुताबिक गिरावट आई. फिल्म ने 16,274 शो में 21.00 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें ऑक्यूपेंसी 25.0% रही. मंगलवार को, इसने 16,075 शो में 19.50 करोड़ रुपये जमा किए. ऑक्यूपेंसी 24.0% रही. बुधवार को 15,972 शो से कलेक्शन 15.50 करोड़ रुपये रहा. छठे दिन कुल ऑक्यूपेंसी 19.0% थी.