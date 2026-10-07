Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: ‘दृश्यम 2’ का रिकॉर्ड खतरे में! कमाई की रफ्तार देख दंग रह जाएंगे! अपनी ही फिल्म को धोबी पछाड़ देंगे Ajay Devgn

Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: दृश्यम द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनाने में बहुत कम समय बर्बाद किया है. अजय देवगन की इस थ्रिलर को 2 अक्टूबर को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और सिर्फ़ पाँच दिनों में ही इसने कई बड़े माइलस्टोन पार कर लिए हैं. फिल्म अब पिछली फ़्रैंचाइज़ी के रिकॉर्ड के करीब पहुँच रही है और अजय को उनके करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग डे भी दिया है.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 5

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, दृश्यम 3 ने अपने पहले 5 दिनों में भारत में 216.50 करोड़ नेट कमाए हैं. फ़िल्म ने शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की. शनिवार को कलेक्शन 53.50 करोड़ पर आ गया, लेकिन इस गिरावट के बाद रविवार को अच्छी रिकवरी हुई, जिसमें फिल्म ने 61 करोड़ कमाए और 56% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. मज़बूत वीकेंड ने Drishyam 3 को वीकडे की आम मंदी शुरू होने से पहले एक मज़बूत नींव दी.

सोमवार को अचानक गिरावट देखी गई, जिसमें फिल्म ने 21 करोड़ जमा किए, जो रविवार के आंकड़े से लगभग 65.6% कम था. मंगलवार को भी गिरावट जारी रही, जब Drishyam 3 ने 23% ऑक्यूपेंसी पर ₹19 करोड़ कमाए.

Drishyam 2 या 3 किसने किया बेहतरीन प्रदर्शन ?

वीकडे की मंदी के बावजूद, Drishyam 3 ने पहले ही ओरिजिनल Drishyam के लाइफटाइम कलेक्शन से दोगुने से ज़्यादा कमा लिए हैं, जिसने थिएटर में 102.75 करोड़ कमाए थे. इससे भी ज़रूरी बात यह है कि तीसरा पार्ट अब Drishyam 2 से सिर्फ़ 30 करोड़ पीछे है, जिसने भारत में 239.67 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. अगर यह पूरे हफ़्ते लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, तो Drishyam 3 जल्द ही अपनी पिछली फ़िल्म को पीछे छोड़कर फ़्रैंचाइज़ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन सकती है.

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अजय देवगन को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग

इस फ़िल्म ने अजय देवगन को करियर की सबसे अच्छी ओपनिंग दी है. Drishyam 3 ने पहले दिन 62 करोड़ की नेट कमाई की, जिसने Singham Again की 43.50 करोड़ की ओपनिंग को पीछे छोड़ दिया. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म ने थिएटर में 247.86 करोड़ की कमाई की, जबकि Raid 2 ने 173.44 करोड़ कमाए. Drishyam 3 सिर्फ़ पाँच दिनों में उस लेवल पर पहुँच गई है, और इसका फ़ाइनल टोटल अभी आना बाकी है.