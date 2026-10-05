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Drishyam 3 box office collection day 4: अजय देवगन की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 200 करोड़ के करीब पहुंची कमाई

Drishyam 3 box office collection day 4: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 3 जबरदस्त कमाई कर रही है. 3 दिनों में 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आज चौथे दिन 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार लेगी. पहले दिन फिल्म ने 62 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, फिर दूसरे दिन 53.50 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 61 करोड़ रुपये की कमाई की.

By: Sohail Rahman | Published: October 5, 2026 7:34:57 AM IST

दृश्यम 3 ने अब तक कितनी कमाई की?
दृश्यम 3 ने अब तक कितनी कमाई की?


Drishyam 3 box office collection day 4: बॉक्स ऑफिस पर ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है. अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और सिर्फ तीन दिनों में 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 62 करोड़ रुपये की ओपनिंग और शनिवार को मजबूत प्रदर्शन के बाद रविवार को फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिला. जिससे यह जल्द ही 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की राह पर है.

‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की एडवांस बुकिंग से ही साफ हो गया था कि फिल्म का ओपनिंग वीकेंड जबरदस्त रहने वाला है. किसी हिंदी फिल्म के लिए ओपनिंग डे पर एडवांस बुकिंग से हुई कमाई के मामले में यह फिल्म चौथे नंबर पर रही. रिलीज से पहले ही ओपनिंग वीकेंड के लिए कुल एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई थी. बताया जा रहा है कि रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3’ के 13 लाख टिकट बिके थे. इन सबके नतीजे में एक ऐतिहासिक ओपनिंग वीकेंड देखने को मिला.

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दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिलीज के दिन ‘दृश्यम 3’ ने भारत में 62 करोड़ रुपये (नेट) की जबरदस्त कमाई की, जो किसी हिंदी फिल्म की अब तक की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग है. शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई और इसने दूसरे दिन 53.50 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, 2 दिनों में हीं फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. रविवार को फिल्म की कमाई में तेजी आई और इसने 61 करोड़ रुपये कमाए. ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ ने 3 दिनों में 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और इसकी कुल कमाई 176.50 करोड़ रुपये (नेट) हो गई है.

रविवार को पूरे भारत में ‘दृश्यम 3’ के मॉर्निंग शो में लगभग 42 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखी गई, जबकि कुछ टियर-2 और टियर-3 शहरों में ऑक्यूपेंसी इससे भी ज्यादा रही. यह पहले से ही इतिहास में किसी हिंदी फिल्म के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड में से एक बन गई है.

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कई फिल्मों को छोड़ा पीछे

‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ के रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग वीकेंड की वजह से यह हाल के समय की कई बड़ी फिल्मों की लाइफटाइम कमाई से आगे निकल गई है. इसने शनिवार को ही सलमान खान की ‘सिकंदर’ (107 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया था. रविवार दोपहर तक इसने प्रभास की ‘द राजा साब’ (138 करोड़ रुपये), इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ (150 करोड़ रुपये) और अजय की अपनी फिल्म ‘शैतान’ (144 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया था.

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Tags: ajay devgnBox Office Collection
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