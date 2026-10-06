Drishyam 3 Box Office Collection: वीकेंड के बाद औंधे मुंह गिरी ‘दृश्यम 3’ की कमाई, सोमवार को की बस इतनी कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection: अजय देवगन की लीड रोल वाली फिल्म दृश्यम द कन्क्लूजन बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को भी अपनी रफ्तार बनाए रखी, 17,323 शो से 61 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. यह शनिवार को 53.50 करोड़ रुपये से भारत में इसके नेट कलेक्शन में 14 परसेंट की बढ़ोतरी दिखाता है.

कैसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ, दृश्यम फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 176.50 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसकी घरेलू कमाई 211.80 करोड़ रुपये है. फिल्म ने तीसरे दिन विदेशी मार्केट से 20 करोड़ रुपये और कमाए, जिससे इसकी इंटरनेशनल कमाई 61 करोड़ रुपये हो गई. घरेलू कमाई को मिलाकर, दृश्यम 3 ने अब दुनिया भर में 272.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. तीसरे दिन, दृश्यम द कन्क्लूजन ने कुल 64.29 परसेंट की हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें शाम के शो में सबसे ज़्यादा 80.46 परसेंट ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, इसके बाद दोपहर के शो में 72.08 परसेंट, रात के शो में 62.23 परसेंट और सुबह के शो में 42.38 परसेंट ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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क्या दोनों फिल्मों से बेहतर है ‘पार्ट थ्री’

भारत में 176.50 करोड़ रुपये के नेट ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के साथ, दृश्यम 3 ने 2026 में किसी हिंदी फिल्म के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया है, जो सिर्फ़ धुरंधर 2: द रिवेंज से पीछे है, जिसने 290.94 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी दृश्यम द कन्क्लूजन में श्रेया सरन, तब्बू, जयदीप अहलावत, इशिता दत्ता, सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, यह तारीख इसकी कहानी के लिए अहम है.

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