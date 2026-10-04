Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: ‘दृश्यम 3’ की कमाई ने उड़ाए होश! शनिवार को हुई बंपर कमाई, ‘सिकंदर’ को किया चारों खाने चित

Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की दृश्यम द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की. यह फिल्म गांधी जयंती के मौके पर रिलीज़ हुई और किसी हिंदी फिल्म द्वारा ओपनिंग डे पर चौथा सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया. अब सभी की नज़रें ओपनिंग वीकेंड पर हैं क्योंकि फिल्म पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ और रिव्यूज़ की वजह से ज़बरदस्त कमाई करने के लिए तैयार है.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

शुक्रवार को, दृश्यम 3 ने अजय देवगन के लिए रिकॉर्ड ओपनिंग की. दृश्यम द कन्क्लूजन की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई थी, और फिल्म ने रिलीज़ से पहले ₹27 करोड़ कमाए. दिन के आखिर तक, फिल्म ने पूरे भारत में ₹66.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. यह किसी हिंदी फिल्म की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है और अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है.

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कैसी रही दूसरे दिन की कमाई

Sacnilk के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, Drishyam 3 अपने दूसरे दिन भी ज़बरदस्त कमाई कर रही है. रात 10 बजे तक, फिल्म ने कुल 11,212 शो से ₹53.50 करोड़ जमा कर लिए हैं. इससे अब तक का टोटल कलेक्शन ₹115.50 करोड़ हो गया है. Drishyam The conclusion ने अब दो दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और सलमान खान की सिकंदर (₹104 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पार कर लिया है.

यह फिल्म इस साल किसी हिंदी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है, जो सिर्फ धुरंधर द रिवेंज से पीछे है. यह बॉलीवुड हिस्ट्री में भी तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है, जो सिर्फ धुरंधर 2 और जवान से पीछे है. इसने रणवीर सिंह की धुरंधर (₹30 करोड़), शाहरुख खान की पठान (₹57 करोड़), और रणबीर कपूर की एनिमल (₹63 करोड़) को पीछे छोड़कर यह माइलस्टोन हासिल किया है.

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