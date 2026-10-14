Drishyam 3 BOC: ‘दृश्यम 3’ के लिए शुभ रहा मंगलवार, रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कुल कलेक्शन

अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. मंगलवार का दिन फिल्म के लिए शुभ संकेत लेकर आया, क्योंकि बीते दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. तो चलिए जानते हैं फिल्म की कुल कमाई और 12वें दिन की कमाई कितनी हुई.

फिल्म ने 12वें दिन कितनी कमाई की?

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ ने 13 अक्टूबर यानी मंगलवार को 8.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म ने सोमवार को 6 करोड़ रुपये कमाए थे. यह दिखा रहा है कि फिल्म के कलेक्शन में पिछले दिनों के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘दृश्यम 3’ के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होता है.

फिल्म का कुल कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक 12 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 323.75 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, 12वें दिन इसने ओवरसीज 2.50 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 501.80 करोड़ रुपये हो चुका है . आपको बता दें कि फिल्म ‘दृश्यम 3’ का बजट करीब 110 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म के बारे में

‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फ‍िल्म है. दृश्यम की यह बॉलीवुड फ्रेंचाइजी साउथ एक्टर मोहनलाल अभिनीत फिल्म की कॉपी है. अजय देवगन अभिनीत हिंदी वर्जन को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. ‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन, तब्‍बू, रजत कपूर, श्र‍िया सरन, जयदीप अहलावत, इश‍िता दत्ता और मृणाल जाधव नजर आ रहे हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘तुम्हें मेरे साथ सोना होगा…’, जब इस हसीना के सामने डायरेक्टर ने रखी घटिया मांग, फिर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम

यह खबर भी पढ़ें: 60-70 दशक का वो कॉमेडियन एक्टर, जो लोगों को हंसने पर कर देता था मजबूर; असल जिंदगी में एक-एक पाई के थे मोहताज, कौन है…