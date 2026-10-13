Drishyam 3 Box Office: मंडे टेस्ट में ‘दृश्यम 3’ फेल हुई या पास? रिलीज के 11वें दिन फिल्म ने की कितनी कमाई, जानिए

अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने अभी तक इंडियन कलेक्शन के मुताबिक 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानिए.

फिल्म ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ ने 12 अक्टूबर यानी सोमवार को 6.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म ने रविवार को 22.50 करोड़ रुपये कमाए थे. यह दिखा रहा है कि फिल्म के कलेक्शन में पिछले दिनों के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘दृश्यम 3’ के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होता है.

फिल्म का कुल कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक 12 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 315.70 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, 11वें दिन इसने ओवरसीज 2.50 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 489.74 करोड़ रुपये हो चुका है. मौजूदा कमाई को देखते हुए उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. आपको बता दें कि फिल्म ‘दृश्यम 3’ का बजट करीब 110 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म के बारे में

‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फ‍िल्म है. दृश्यम की यह बॉलीवुड फ्रेंचाइजी साउथ एक्टर मोहनलाल अभिनीत फिल्म की कॉपी है. अजय देवगन अभिनीत हिंदी वर्जन को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. ‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन, तब्‍बू, रजत कपूर, श्र‍िया सरन, जयदीप अहलावत, इश‍िता दत्ता और मृणाल जाधव नजर आ रहे हैं.

यह खबर भी पढ़ें: शादी के मंडप में इंतजार करती रही दुल्हन, स्कॉर्पियो की जिद में दूल्हे ने नहीं निकाली बारात; ठुकराया 2 वर्षों का प्यार

यह खबर भी पढ़ें: वेटर से बने बॉलीवुड के खतरनाक विलेन, एक हादसे ने सबकुछ बर्बाद कर दिया; फिर दो साल बाद छोड़ दी दुनिया, जानिए कौन है वो