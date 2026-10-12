Drishyam 3 BOC: वीकएंड पर ‘दृश्यम 3’ का दिखा दम, रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने बना दिया एक और रिकॉर्ड; जानें कितनी हुई कमाई

अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने रविवार यानी रिलीज के 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. इस फिल्म ने 10 दिनों में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जानिए फिल्म ने रविवार के दिन कितनी कमाई की.

फिल्म ने 10वें दिन कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ ने 11 अक्टूबर यानी रविवार को रिलीज के 10वें दिन भारत में 22.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 26.50 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म अभी भी अपना जलवा बनाए रखे हुए है.

फिल्म ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

सैकनिल्क के मुताबिक 11वें दिन फिल्म ने अभी तक 1 लाख रुपये की कमाई कर ली है जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन अभी तक 309.51 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का दुनियाभर में कलेक्शन 480 करोड़ रुपये हो गया है. मौजूदा कमाई को देखते हुए उम्मीद है कि यह अगले दो-तीन दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. आपको बता दें कि फिल्म ‘दृश्यम 3’ का बजट करीब 110 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म के बारे में

‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फ‍िल्म है. दृश्यम की यह बॉलीवुड फ्रेंचाइजी साउथ एक्टर मोहनलाल अभिनीत फिल्म की कॉपी है. अजय देवगन अभिनीत हिंदी वर्जन को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. ‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन, तब्‍बू, रजत कपूर, श्र‍िया सरन, जयदीप अहलावत, इश‍िता दत्ता और मृणाल जाधव नजर आ रहे हैं.

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