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Drishyam 3 Box Office Collection: पहले ही दिन काट दिया भौकाल! बॉक्स ऑफिस पर विजय सलगांवकर का जलवा, ‘दृश्यम 3’ की बंपर शुरुआत

Drishyam 3 Box Office Collection Day1: अजय देवगन की दृश्यम फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी फिल्म, दृश्यम द कन्क्लूजन के साथ खत्म होने वाली है. प्री-सेल्स से ज़बरदस्त चर्चा बटोरने के बाद ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई.

By: Heena Khan | Published: October 3, 2026 7:01:05 AM IST

drishyam 3 movie
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Drishyam 3 Box Office Collection Day1: अजय देवगन की दृश्यम फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी फिल्म, दृश्यम द कन्क्लूजन के साथ खत्म होने वाली है. प्री-सेल्स से ज़बरदस्त चर्चा बटोरने के बाद ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई. दृश्यम 3 को काफी हद तक पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिससे फिल्म की वर्ड-ऑफ-माउथ तारीफ़ हुई है, जिससे फिल्म ने पहले दिन शानदार कलेक्शन किया है.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1

दृश्यम: द कन्क्लूजन की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई, जो थिएटर में रिलीज़ होने से पांच दिन पहले थी. फिल्म ने रिलीज़ से पहले 27 करोड़ रुपये कमाकर किसी हिंदी फिल्म के लिए चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग-डे एडवांस कलेक्शन किया. रिलीज़ के दिन तक इसकी कुल एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई थी, और फिल्म ने 13 लाख टिकट एडवांस में बेचे थे. इसका मतलब है कि पहले दिन फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की.

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पूरे भारत में सुबह के शो में लगभग 40% ऑक्यूपेंसी देखी गई, कुछ टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स में तो और भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी देखी गई. पहले दिन, अजय देवगन-स्टारर इस फिल्म ने पूरे भारत में 66.61 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. यह 2026 की किसी हिंदी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है. रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज अभी भी नंबर वन बनी हुई है.

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क्या Drishyam 3 होगी अजय देवगन की अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस फिल्म 

अजय देवगन ने हाल के सालों में सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी, Drishyam 2, RRR, शैतान, रेड 2 और धमाल 4 जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स-ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. Drishyam: द कन्क्लूजन देवगन की इस साल की दूसरी रिलीज़ है. उनकी पिछली रिलीज़, धमाल 4, कथित तौर पर बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही, जिसने 150 करोड़ रुपये के कथित बजट के मुकाबले दुनिया भर में लगभग 222 करोड़ रुपये कमाए. इसी तरह, रेड 2 ने दुनिया भर में लगभग 237 करोड़ रुपये कमाए, जबकि इसका अनुमानित बजट 120 करोड़ रुपये था.

दृश्यम फ्रैंचाइज़ी की पिछली फ़िल्मों के मुकाबले इस नई फ़िल्म की ओपनिंग में काफ़ी उछाल आया. पहला पार्ट, जो 2015 में थिएटर में आया था, उसने 5.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जबकि 2022 में रिलीज़ हुई दृश्यम 2 ने 18.15 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. अगर दृश्यम 3 की बॉक्स ऑफ़िस कमाई इसी रफ़्तार से जारी रही, तो यह अजय देवगन की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है.

दृश्यम: द कन्क्लूज़न के बारे में

दृश्यम फ्रैंचाइज़ी के तीसरे पार्ट में अजय देवगन के विजय सलगांवकर के साथ तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत वापस आ रहे हैं. जयदीप अहलावत और प्रकाश राज कास्ट में नए शामिल हैं. अभिषेक पाठक द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई यह फ़िल्म 2 अक्टूबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी.

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Tags: ajay devgnbollywooddrishyam 3
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