Drishyam 3: दिमाग घुमान आ रहे हैं अजय देवगन, इस दिन रिलीज होगा ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर; जानें तारीख

विजय सालगांवकर एक बार फिर अपने शातिर दिमाग से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं. ‘दृश्यम’ फ्रैंचाइज की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम: द कंक्लूजन’ में अजय देवगन फिर विजय के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने इसके ट्रेलर रिलीज की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. तारीख सामने आते ही फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. जानिए ट्रेलर रिलीज डेट.

फिल्म का ट्रेलर कब होगा रिलीज?

बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम: द कंक्लूजन’ का ट्रेलर 9 सितंबर 2026 को रिलीज होगा. अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘सवाल अब भी वही है, लेकिन जवाब अब और करीब है.’ ट्रेलर की तारीख सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.

फिल्म के बारे में

अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पटकथा पाठक, आमिल कीयन खान और परवेज़ शेख ने लिखी है. आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इसके निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्टार स्टूडियो 18 पैनोरमा स्टूडियोज के इस प्रोडक्शन को प्रस्तुत कर रहा है. फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ, फिल्म में तब्बू , श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर अपनी-अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं. प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी कलाकारों के साथ जुड़कर इस अपराध गाथा में और अधिक रहस्य जोड़ रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

दृश्यम: द कंक्लूजन 2 अक्टूबर, 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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