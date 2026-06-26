धर्मेंद्र से पहले इस एक्टर पर दिल हार बैठी थीं ‘ड्रीमगर्ल’, हेमा मालिनी ने बसा लिया धरम जी के साथ घर, एक्टर ने कभी नहीं की शादी

Hema Malini Love Story: हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है. लेकिन बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल धर्मेंद्र से पहले किसी और एक्टर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं. वो थे संजीव कुमार!

बायोग्राफी राइटर हनीफ जावेरी के अनुसार, संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करने को लेकर काफी सीरियस थे और कथित तौर पर उन्होंने उनके परिवार के साथ घर बसाने के बारे में भी चर्चा की थी. लेकिन बाद में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली.

संजीव कुमार के साथ रिलेशनशिप

1980 में अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे चर्चित प्रेम प्रसंगों में से एक रही है क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके चार बच्चे भी थे: सनी देओल , बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल.

लेकिन धर्मेंद्र के उनके जीवन में आने से पहले, फिल्म इंडस्ट्री में यह अफवाह तेज थी कि अभिनेत्री हेमा मालिनी का मशहूर अभिनेता संजीव कुमार के साथ गहरा रिश्ता था. फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया था, जो ‘सीता और गीता’ की अपार सफलता के बाद और भी मजबूत हो गया था. जीवनीकार हनीफ जावेरी के अनुसार, संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करने को लेकर काफी सीरियस थे और कथित तौर पर उन्होंने उनके परिवार से भी शादी करने के बारे में चर्चा की थी. हालांकि, दोनों की अपेक्षाओं में अंतर के कारण दोनों के बीच दरार पैदा हो गई और दोनों अलग हो गए.

जीवन भर अविवाहित रहे संजीव कुमार

हेमा मालिनी से अलग होने के बाद संजीव कुमार का नाम कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा और उन्होंने कभी विवाह भी नहीं किया. 47 साल की आयु में ही इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया था. बता दें कि उनकी प्रमुख फिल्मों में सीता और गीता, दस्तक, शोले और कोशिश है. उन्हें कोशिश और दस्तक के लिए नेशनल अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ था.