Don’t Touch Me गाने पर चहल की एक्स वाइफ धनश्री के किलर मूव्स, वायरल हो गया वीडियो

Dhanashree Verma Hot Video: एक्ट्रेस और डांसर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों राइज एंड फॉल (Rise and Fall) नाम के नए रियलटी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। धनश्री सोशल मीडिया पर पॉपुलर स्टार हैं। वो केवल डांसर ही नहीं बल्कि एक फैशन आइकॉन भी हैं जिनके रील्स और ट्रेंडिंग लुक्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। धनश्री का डांस में कोई मुकाबला नहीं है। उनके डांस वीडियो पर मिलियन व्यूज आना आम बात है। इन्स्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं।

धनश्री ने किया टच मी गाने पर डांस

अपने डांस से फैंस को एंटरटेन करने का धनश्री कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक रील शेयर की थी जिसमें उन्होंने धूम 2 के बिपाशा बसु पर फिल्माए गाने टच मी पर एक बेहतरीन डांस परफॉर्म किया था। इस रील में धनश्री के किलर मूव्स ने फैंस के होश उड़ा दिए थे। परफेक्ट फिगर और खुले लम्बे बालों ने धनश्री के डांस को और बेहतरीन बना दिया था।

चहल की एक्स वाइफ हैं धनश्री

वैसे प्रोफेशनल लाइफ के अलावा धनश्री अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं। कुछ समय पहले ही उनका इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक हुआ है। दोनों की 2020 में शादी हुई थी लेकिन 18 महीनों में ही इनके रिश्ते में दरार पड़ गई। इन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया और आख़िरकार 2025 में इनका तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री को तलाक के बदले एलिमनी में चहल में चार करोड़ रुपए दिए थे। इस खबर के सामने आने के बाद धनश्री की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई थी। लोग उन्हें गोल्ड डिगर कहने लगे थे।

तलाक की कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दौरान चहल ने धनश्री को टारगेट करते हुए एक टी शर्ट पहनी थी जिसपर लिखा हुआ था-Be your own sugar daddy। चहल ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि वो मैसेज देना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जाहिर तौर पर चहल इतनी एलिमनी नहीं देना चाहते थे।

वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि धनश्री सिर्फ डांसर या एक्ट्रेस ही नहीं हैं, वो डेंटिस्ट भी हैं। उन्होंने कभी रणबीर कपूर का इलाज भी किया है। 2025 में धनश्री फिल्म भूल चूक माफ़ में राजकुमार राव के साथ एक आइटम नंबर भी करती नजर आई थीं। इसके अलावा गाना ‘देखा जी मैंने’ भी काफी ट्रेंड हुआ था।