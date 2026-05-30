Don 3 Controversy: रणवीर सिंह को बैन करने पर भड़के रामगोपाल वर्मा, कहा; ‘FWICE को बैन करो, रणवीर को नहीं’

हाल ही में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने डॉन 3 विवाद पर अपनी राय देते हुए अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) की आलोचना की है.

फेडरेशन को “कंगारू कोर्ट” बताते हुए वर्मा ने सवाल उठाया कि दो पक्षों के बीच के विवाद में हस्तक्षेप करने का फेडरेशन को क्या अधिकार है. उन्होंने रणवीर सिंह पर हुई कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया है.

डॉन 3 विवाद के बीच राम गोपाल वर्मा ने किया सनसनीखेज पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राम गोपाल वर्मा ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फेडरेशन के फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने लिखा, “FWICE पर प्रतिबंध लगाओ, न कि @RanveerOfficial पर. गांधीजी के अंदाज में तथाकथित ‘प्रतिबंध’ या असहयोग अंततः FWICE पर एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा. यह उद्योग या श्रमिक संरक्षण नहीं है, जैसाकि वे दावा कर रहे हैं. यह एक बेहद पुराने यूनियन सिस्टम द्वारा अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किया गया मात्र दिखावटी शक्ति प्रदर्शन है.” रामू ने आगे तर्क दिया कि FWICE को ऐसे विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं है और इसे “कंगारू कोर्ट” बताया. वर्मा ने कहा, “FWICE न तो न्याय की अदालत है और न ही सरकार द्वारा अधिकृत नियामक निकाय, बल्कि यह एक कंगारू कोर्ट है, जो परिभाषा के अनुसार न्याय देने का दिखावा तो करती है, लेकिन स्थापित कानूनी नियमों, उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता की अवहेलना करती है.”

BAN “FWICE” and not @RanveerOfficial The so called “BAN” or non co operation in the style of Gandhiji , will eventually become a BIG FAT JOKE on FWICE This isn’t industry or worker protection, like they are claiming. It is just a pure performative muscle flexing , by an… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 29, 2026

उन्होंने आगे लिखा, “थिएटर में टिकट बेचने वाले सितारे @RanveerOfficial जैसे स्टार हैं, न कि FWICE. लाखों FWICE कर्मचारियों के लिए रोजगार पैदा करने वाले सितारे @RanveerOfficial जैसे स्टार हैं, न कि FWICE. @RanveerOfficial जैसे सितारों की वजह से ही यह इंडस्ट्री और FWICE चल रही है.” उनके अनुसार इस मामले को संबंधित पक्षों के बीच एक दीवानी विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए.

रणवीर सिंह बनाम डॉन 3 विवाद

यह विवाद रणवीर सिंह के कथित तौर पर ‘डॉन 3’ प्रोजेक्ट से बाहर होने से जुड़ा है. हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बोलते हुए, FWICE के मुख्य सलाहकार और भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा कि फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल को औपचारिक रूप से संघ से संपर्क किया था. पंडित के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रणवीर ने शूटिंग के लिए रवाना होने से कुछ ही सप्ताह पहले प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया, जिससे काफी व्यवधान और आर्थिक नुकसान हुआ.

वहीं दूसरी ओर अभिनेता रणवीर सिंह इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. उनके प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान जारी किया था, लेकिन अभिनेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है.