The Alliance से बाहर हुईं डॉली जावेद, रीवा किशन पर भड़कीं उर्फी जावेद; कहा, ‘पिछले जनम में सांप…’

Uorfi Javed Calls Snake Riva Kishan: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो ‘द अलायंस’ से डॉली जावेद के बाहर निकलने से घर के बाहर नया ड्रामा शुरू हो गया है, जहां उनकी बहन उर्फी जावेद ने प्रतियोगी रीवा किशन के बाहर होने पर सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है.

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, उर्फी ने शो का एक क्लिप साझा किया जिसमें रीवा को डॉली के बारे में सकारात्मक रूप से बात करते हुए देखा जा सकता है, उनका कहना है कि वह प्रतियोगिता में बने रहने की हकदार थीं और घर के अंदर उनके बीच बने बंधन को स्वीकार करती हैं. उर्फी ने बताया कि शो में रीवा के उन कमेंट्स के बावजूद, रीवा ने अंततः गठबंधन दौर के दौरान डॉली को बाहर करने के लिए वोट दिया.

उर्फी ने रीवा किशन को कहा ‘सांप’

रीवा के इस विरोधाभासी व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए, उर्फी ने खुलकर अपनी बात रखी. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पिछले जन्म में सांप थी क्या?”

डॉली ने भी इस पल को सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर करते हुए लिखा, “मुझे एक सांप दिख रहा है,” और साथ में कई सांप वाले इमोजी भी लगाए. यह बातचीत ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गई है, और प्रशंसक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि रीवा का वोट एक रणनीतिक कदम था या डॉली के साथ उसकी दोस्ती का धोखा.

शो में डॉली जावेद का सफर

हालांकि ‘द अलायंस’ में डॉली का कार्यकाल छोटा था, फिर भी डॉली इस सीज़न की सबसे मुखर प्रतियोगियों में से एक बनकर उभरीं. वह अक्सर बहस के दौरान साथी प्रतियोगी कुशाल टंडन को चुनौती देती थीं और उन पर महिला विरोधी व्यवहार करने और घर के अंदर बातचीत पर हावी होने की कोशिश करने का आरोप लगाती थीं. बार-बार टकराव के बावजूद, डॉली अपने रुख पर अडिग रहीं और अक्सर कहती थीं कि वह मजबूत महिलाओं के परिवार से आती हैं जो अपमान के सामने चुप नहीं रहतीं.