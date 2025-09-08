Divyanka Tripathi New Photoshoot : ईशी मां की लेटेस्ट रील ने मचाया तहलका, ‘ठुमक-ठुमक’ गाने पर दिखा जबरदस्त स्वैग!

Divyanka Tripathi New Photoshoot : स्टार प्लस का पुराना शो “ये है मोहब्बतें” की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जिन्हें लोग प्यार से ईशी मां कहते हैं, अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चे में रहती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही है. बस इस बार चर्चा का कारण उनका कोई नया शो नहीं, बल्कि उनका लेटेस्ट फोटोशूट है, जिसकी झलकियां उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। ट्रडिशनल अंदाज में नजर आ रहीं दिव्यांका का यह नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।

दिव्यांका ने अपने नए वीडियो में आइवरी कलर की कढ़ाईदार साड़ी पहन रखी है, जिसके साथ उन्होंने पर्पल कलर का स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है। उनका ये ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है। छोटे पर्दे की ये स्टार हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने अपने लुक से सबको इंप्रेस कर दिया है।

खूबसूरत मेकअप और एक्सेसरीज ने बढ़ाई शोभा

एक्ट्रेस ने मेकअप में पिंक लिपस्टिक, हल्का आईशैडो और छोटी काली बिंदी का इस्तेमाल किया है, जो उनके चेहरे पर खास निखार ला रही है। बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा गया है, जो उनके लुक को और भी नेचुरल बना रहा है। कानों में बड़े झुमके और हाथों में गोल्डन कड़े दिव्यांका की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। उनकी मुस्कान हर तस्वीर में गजब का आकर्षण पैदा कर रही है।

वीडियो के साथ दिव्यांका ने एक मजेदार कैप्शन लिखा- “लोग कहते हैं, “जब भगवान नींबू दे, तो नींबू पानी बना लो”… और जब आपके पास इतनी सारी तस्वीरें हों कि समझ न आए कौन सी चुनें, तो एक ट्रेंडिंग रील बना लो!”



फोक म्यूजिक को मिला मॉडर्न टच

‘ठुमक-ठुमक’ गाना ‘फोकटेल्स लाइव सीजन 1’ का हिस्सा है, जिसे नेहा भसीन ने मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, पियानो और परकशन के साथ पेश किया है। इसका संगीत समीर उद्दीन ने तैयार किया है और रिकॉर्डिंग यशराज स्टूडियो में हुई है।