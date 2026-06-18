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Divyanka Tripathi Relationships: विवेक दहिया से पहले इस टीवी स्टार पर आया था दिव्यांका त्रिपाठी का दिल, 8 साल बाद क्यों टूटा रिश्ता?

Divyanka Tripathi Relationships: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों काफी चर्चे में हैं. हाल में वो दो बच्चों की मां बनी हैं और अक्सर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. लोगों को उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना बहुत पसंद है, तो आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस के कितने पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 18, 2026 4:41:00 PM IST

Divyanka Tripathi Relationships: विवेक दहिया से पहले इस टीवी स्टार पर आया था दिव्यांका त्रिपाठी का दिल, 8 साल बाद क्यों टूटा रिश्ता?


Divyanka Tripathi Relationships: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खास और भावुक दौर का आनंद ले रही हैं. हाल ही में वो जुड़वा बच्चों की मां बनीं एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी याद अपने फैंस के साथ शेयर की है. दिव्यांका ने पति विवेक दहिया के साथ अपने प्रेग्नेंसी पीरियड का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें दोनों के चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी साफ नजर आ रही है. ये फोटो सामने आते ही फैंस और टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने उन्हें खूब बधाइयां दीं. 

एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में काफी मेहनत और स्ट्रगल किया है. एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी शो ‘ये है मोहब्बतें’ से मिली. लोग अक्सर उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं फिर चाहे उनकी प्राइवेट लाइफ हो या पब्लिक. अक्सर लोग इंटरनेट पर एक्ट्रेस के रिलेशनशिप के बारे में भी सर्च करते हैं तो आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की शादी से पहले कितने रिलेशनशिप थे और किसके साथ.

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शरद मल्होत्रा के साथ रहा था लंबा रिश्ता (Divyanka Tripathi Sharad Malhotra Relationship)

एक्ट्रेस दिव्यांका का नाम पहले एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ जुड़ा था. दोनों की मुलाकात टीवी शो ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ के सेट पर हुई थी. करीब 8 से 10 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और फैंस के बीच उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही. हालांकि साल 2015 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. दोनों का रिश्ता खत्म होने की वजह ये थी कि एक्ट्रेस दिव्यांका चाहती थी शादी करना लेकिन शरद उस समय शादी के लिए तैयार नहीं थे और फिर दोनों अलग हो गए.

शरद मल्होत्रा से अलग होने के बाद दिव्यांका ने कई बार अपने टूटे दिल और मुश्किल दौर का जिक्र किया था. लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में विवेक दहिया आए और उन्हें फिर से प्यार मिला. आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और माता-पिता बनने के इस नए सफर का आनंद उठा रहे हैं.

विवेक दहिया के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी (Divyanka Tripathi Vivek Dahiya Wedding)

दिव्यांका त्रिपाठी ने जुलाई 2016 में टीवी एक्टर विवेक दहिया से शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात फेमस टीवी शो ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. शुरुआत में दोनों एक-दूसरे को दोस्त के तौर पर जानते थे, लेकिन धीरे-धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया. 8 जुलाई 2016 को भोपाल में दोनों ने शादी रचाई. आज ये जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है.

Tags: divyanka tripathi newsDivyanka Tripathi RelationshipsDivyanka Tripathi Vivek Dahiyaentertainment news
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