‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Divyanka Tripathi Blessed with Twins Baby: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने अपने जुड़वां बेटों के जन्म की घोषणा की है. दंपति ने एक संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह खुशखबरी साझा की. अपने बच्चों के आगमन की घोषणा करते हुए दंपति ने लिखा कि उन्होंने खुशी मांगी थी. लेकिन भगवान ने दोगुनी खुशी दी. वो भी जुड़वां बेटों का आशीर्वाद के रूप में.

पोस्ट शेयर कर लिखा प्यार कैप्शन

आज 26 मई को दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने इंस्टाग्राम पर दो जुड़वां बेटों की तस्वीर वाला पोस्टर शेयर करके खुशखबरी दी. पोस्टर पर लिखा था, ‘हमने खुशी मांगी थी. भगवान ने कहा, ‘दुगुनी खुशी दे दो.’ जुड़वा बेटों का आशीर्वाद मिला है.’ वहीं कपल ने कैप्शन में लिखा, ‘इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. हमारे बेटे आ गए हैं और जिंदगी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है. मेरे करण अर्जुन आ गए. दीव और मैं माता-पिता बनने के इस अद्भुत नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है.’







लोग दे रहे बधाइयां

पोस्ट शेयर करते ही कपल को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई. माही विज और अन्य लोगों ने नवजात शिशुओं पर प्यार बरसाया और नए नवले पैरेंट्स बनने की बधाई दी. श्रेनु पारिख ने लिखा, बधाई हो दोस्तों, जबकि हितेन तेजवानी ने टिप्पणी की, ‘बधाई हो… भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें.’

एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने 40 साल की उम्र में मां बनने को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर यह माना जाता है कि 30 के बाद प्रेग्नेंसी मुश्किल हो जाती है, जिससे महिलाओं पर बेवजह दबाव बनता है. आपको बता दें कि दिव्यांका और विवेक की शादी 8 जुलाई 2016 को ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. सालों से इस जोड़े ने अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है.



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