Home > मनोरंजन > ‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Divyanka Tripathi Blessed with Twins Baby: दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है. इसकी जानकारी एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर जानकारी दी है. साथ ही कैप्शन में लिखा कि मेरे करन-अर्जुन आ गए.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 26, 2026 12:31:41 PM IST

दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म
दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म


Divyanka Tripathi Blessed with Twins Baby: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने अपने जुड़वां बेटों के जन्म की घोषणा की है. दंपति ने एक संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह खुशखबरी साझा की. अपने बच्चों के आगमन की घोषणा करते हुए दंपति ने लिखा कि उन्होंने खुशी मांगी थी. लेकिन भगवान ने दोगुनी खुशी दी. वो भी जुड़वां बेटों का आशीर्वाद के रूप में. 

पोस्ट शेयर कर लिखा प्यार कैप्शन

आज 26 मई को दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने इंस्टाग्राम पर दो जुड़वां बेटों की तस्वीर वाला पोस्टर शेयर करके खुशखबरी दी. पोस्टर पर लिखा था, ‘हमने खुशी मांगी थी. भगवान ने कहा, ‘दुगुनी खुशी दे दो.’ जुड़वा बेटों का आशीर्वाद मिला है.’ वहीं कपल ने कैप्शन में लिखा, ‘इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. हमारे बेटे आ गए हैं और जिंदगी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है. मेरे करण अर्जुन आ गए. दीव और मैं माता-पिता बनने के इस अद्भुत नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है.’

You Might Be Interested In



लोग दे रहे बधाइयां

पोस्ट शेयर करते ही कपल को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई. माही विज और अन्य लोगों ने नवजात शिशुओं पर प्यार बरसाया और नए नवले पैरेंट्स बनने की बधाई दी. श्रेनु पारिख ने लिखा, बधाई हो दोस्तों, जबकि हितेन तेजवानी ने टिप्पणी की, ‘बधाई हो… भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें.’

एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने 40 साल की उम्र में मां बनने को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर यह माना जाता है कि 30 के बाद प्रेग्नेंसी मुश्किल हो जाती है, जिससे महिलाओं पर बेवजह दबाव बनता है. आपको बता दें कि दिव्यांका और विवेक की शादी 8 जुलाई 2016 को ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. सालों से इस जोड़े ने अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है. 

ये भी पढ़ें: भाईजान की प्राइवेसी में सेंध? डिनर टेबल से लीक हुआ सलमान खान का प्राइवेट वीडियो, फैंस का फूटा गुस्सा

Tags: divyanka tripathi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एवोकाडो खाने के 5 फायदे

May 26, 2026

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें...

May 26, 2026

लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट...

May 26, 2026

बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 26, 2026

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026
‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी
‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी
‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी
‘मेरे करन-अर्जुन आ गए’, दिव्यांका त्रिपाठी बनीं जुड़वां बच्चों की मां, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी