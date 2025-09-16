क्यों दिव्या खोसला के निशाने पर आईं सुपर मॉडल काइली जेनर
क्यों दिव्या खोसला के निशाने पर आईं सुपर मॉडल काइली जेनर

एक बार फिर विवादों में घिरीं दिव्या खोसला, बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों पर कसा शिंकजा.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 16, 2025 3:05:54 PM IST

DIVYA KHOSLA KUMAR
DIVYA KHOSLA KUMAR

Divya Khosla Kumar: अभिनेत्री दिव्या खोसला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी (Plastic Surgery) और फिलर्स (Filers) को लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों पर जुबानी हमला किया है. उनका कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी और फिलर्स से सब एक जैसे दिखते हैं. अब उनके इस बयान को लेकर लोगों का अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है. कुछ लोगों ने उनके इस बयान का स्पोर्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. 

प्लास्टिक सर्जरी और फिलर्स पर तंज 

अभिनेत्री दिव्या खोसला ने हाल ही में बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों के बीच बढ़ते कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स (Cosmetic Treatments)और सर्जरी (Surgery) के चलन पर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि इन ट्रीटमेंट्स की वजह से आजकल सभी के चेहरे एक जैसे दिखने लगते हैं. दिव्या खुद को प्राकृतिक (Natural) सुंदरता पसंद करने वाली मानती हैं और इसका श्रेय वो अपनी मां को देती हैं.

दिव्या खोसला की मुख्य बातें:

‘एक जैसे चेहरे’: दिव्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुंबई और दुबई जैसे शहरों में लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके चेहरे एक खास तरह के दिखने लगते हैं. उन्होंने कहा, “आप किसी का चेहरा देखकर ही बता सकते हो कि वो किस डॉक्टर के पास गया था.”

काइली जेनर पर निशाना: उन्होंने हॉलीवुड स्टार काइली जेनर (Kylie Jenner) का उदाहरण देते हुए कहा कि लिप फिलर्स (Lip Filers) की वजह से वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व (Mature) दिखती हैं. दिव्या का मानना है कि लोगों को प्राकृतिक रूप से बूढ़ा होने देना चाहिए. 

प्राकृतिक सुंदरता का समर्थन: दिव्या ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें कभी चेहरे पर ब्लीच (Bleach) भी नहीं लगाने दी. वह बाहरी फिलर्स और बोटॉक्स (Botox) में विश्वास नहीं करतीं और मानती हैं कि प्राकृतिक सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं हैं

AI और फिल्टर से दूरी: उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी तस्वीरों को एडिट करने या AI फिल्टर का इस्तेमाल करने से नफरत करती हैं. उनका कहना है कि थोड़ी-बहुत खामियां तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एडिट की गई तस्वीरें नकली दिखती हैं.

दिव्या खोसला उन कुछ कलाकारों में से हैं, जो सौंदर्य के लिए सर्जरी और फिलर्स जैसे तरीकों का विरोध करती हैं और प्राकृतिक लुक को प्राथमिकता देती हैं.

