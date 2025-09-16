जब दयाबेन ने बी-ग्रेड फिल्मों में दे डाले इतने बोल्ड सीन्स, लोगों ने बंद कर ली आंखें!
क्या आप जानते हैं कि अपने अनोखे अंदाज़ के जरिए दयाबेन के किरदार में जान डालने वाली दिशा वकानी ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है.

By: Kavita Rajput | Last Updated: September 16, 2025 3:02:55 PM IST

Disha vakani B-grade movies: टीवी पर तकरीबन 2008 से चले आ रहे कॉमेडी ड्रामा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा  का यूं तो हर किरदार अपने आपमें खास है लेकिन दयाबेन की एक्टिंग लाजवाब थी. इस सीरियल में दिशा वकानी (Disha Vakani) ने दयाबेन (Daya Ben) के किरदार में ऐसी एक्टिंग की कि हर कोई उनका कायल हो गया. दिशा को इस किरदार में इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वह घर-घर में दयाबेन के नाम से मशहूर हो गईं.

इस सीरियल से पहले भी उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया था जो पॉपुलैरिटी उन्हें इस सीरियल से मिली, वो किसी और शो से नहीं मिली. दिशा ने सालों तक इस किरदार को बखूबी निभाया लेकिन 2017 में उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया. दरअसल दिशा मां बनने वाली थीं और उन्होंने मैटरनिटी ब्रेक लेकर शो छोड़ दिया. तब से अब तक उन्होंने शो में वापसी नहीं की है और सबको शो में उनके लौटने का इंतजार है. 

बी ग्रेड फिल्मों में भी किया काम

वैसे ये तो हुई दिशा और तारक मेहता उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बात. आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिशा के बारे में ऐसी बात जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल अपने स्ट्रगलिंग डेज में दिशा बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. जी हां आपने सही सुना. ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी जिसका नाम ‘कमसिन: द अनटच्ड’ था. इस फिल्म में दिशा पर एक नहीं बल्कि कई हॉट और बोल्ड लवमेकिंग सीन्स फिल्माए गए थे. इस फिल्म में दिशा एक यंग कॉलेज की लड़की के किरदार में नजर आई थीं. पहले तो किसी की नजर इस फिल्म पर नहीं पड़ी थी मगर जब दिशा पॉपुलर हो गईं तो उनके बी ग्रेड फिल्मों के सीन्स वायरल हो गए थे हालाँकि दिशा ने कभी इन फिल्मों पर कोई बात नहीं की.

बॉलीवुड फिल्मों में किए छोटे-मोटे रोल

वैसे, दिशा ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम किया है जिनमें जोधा अकबर शामिल है. इस फिल्म में दिशा ऐश्वर्या राय की दासी के रोल में नज़र आई थीं. इसके अलावा दिशा ने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म लव स्टोरी 2050 में छोटा सा रोल निभाया था. वह फिल्म में नौकरानी की भूमिका में थीं. इसके अलावा उन्हें फिल्म सी कम्पनी में भी देखा गया था जिसमें अनुपम खेर और तुषार कपूर नजर आए थे.

Tags: dayaben boldDisha vakani B-grade moviesdisha vakani bold scenedisha vakani tarak mehta ka ooltah chashmah
