Home > मनोरंजन > Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा

Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा

Disha Salian Death Case | Sushant Singh Rajput Ex Manager Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 2, 2026 3:19:15 PM IST

दिशा सालियान मौत के मामले में सीबीआई करेगी जांच
दिशा सालियान मौत के मामले में सीबीआई करेगी जांच


Disha Salian Death Case| Sushant Singh Rajput Ex Manager Death Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर, 2026) को 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से कराने का आदेश दिया. दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को भी तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए जब तक जांच अधिकारी को उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिल जाएं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. इसके बाद शहर की पुलिस ने ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की थी.

You Might Be Interested In

पिता ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

पिछले साल सतीश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी का दुष्कर्म और मर्डर किया गया था. उन्होंने पुलिस पर मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए तथ्यों को छिपाने का भी आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें – ‘तुमने कैसे इनरवियर पहने हैं’,सेट पर सैकड़ों लोगों के सामने डायरेक्टर Kamya Punjabi से करता था गंदे-गंदे सवाल; खुद खोले इंडस्ट्री के राज़

कैसे हुई थी दिशा सालियान की मौत?

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी. वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं. मुंबई पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना से हुई मौत की रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया था और जांच के बाद इसे आत्महत्या का मामला बताया था.

पिता ने याचिका में क्या मांग की?

हालांकि, सतीश ने पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने पुलिस पर यह आरोप भी लगाया कि मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए तथ्यों को दबाया गया. दिशा के मके पिता ने उनकी मौत की CBI जांच और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.

अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि जून 2020 में उनकी बेटी संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की गई और बाद में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से मामले को छिपाने की कोशिश की गई.

यह भी पढ़ें – Toxic Box Office Collections Day 7: 313 करोड़ पार! बॉक्स ऑफिस पर यश का जलवा! 7 दिन में फिल्म ने मचाया भौकाल

Tags: Disha saliansushant singh rajput
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका

September 1, 2026

सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

September 1, 2026
Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा
Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा
Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा
Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा