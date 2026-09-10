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Disha Salian Death Case: दिशा सालियान केस में जांच अधिकारी नियुक्त, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी होगा खुलासा?

Disha Salian Death Case: दिशा सालियान केस को सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर अपने हाथ में ले लिया है. इस बीच, सीबीआई ने डीसीपी पूरन कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 6:36:41 PM IST

दिशा सालियान केस में जांच अधिकारी की हुई नियुक्ति
दिशा सालियान केस में जांच अधिकारी की हुई नियुक्ति


Disha Salian Death Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिशा सालियान मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने DSP पूरन कुमार को इस मामले का जांच अधिकारी (Investigating Officer- IO) नियुक्त किया है. सीबीआई ने मुंबई की मालवणी पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच के रिकॉर्ड सौंपने का अनुरोध किया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक सीबीआई का कोई अधिकारी मालवणी पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज ले लेगा.

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जांच में होगा खुलासा?

दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझेगी या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा? दिशा सालियान की मौत के मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया था. ऐसे में क्या इस जांच से आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? सीबीआई को कई ऐंगल को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी. जिसके बाद दिशा सालियान की मौत के मामले में कई खुलासे होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें – Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई हत्या या फिर खुद दी जान, 6 साल बाद होगा खुलासा

कब हुई थी मौत?

मलाड की हाउसिंग सोसाइटी में 8 जून, 2020 को दिशा सालियान की एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी को नियुक्त किया है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर में किसी भी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामजद न किया जाए.

सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं दिशा सालियान

28 वर्षीय दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं, जिन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था. दिशा की मौत के 6 दिनों के बाद 14 जून, 2020 को सुशांत सिह राजपूत का भी मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर निधन हो गया था. दोनों की मौत के बाद समय-समय पर कई तरह के दावे सामने आते रहे हैं. हालांकि, मुंबई पुलिस की जांच में ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें – सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!

Tags: Disha salianhome-hero-pos-1
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