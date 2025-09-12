ये हैं बॉलीवुड की Bikini Babes! जिनका कर्वी फिगर देख अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं

Bollywood actress in bikini: बॉलीवुड की कुछ हसीनाएं अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बिकिनी लुक्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनका हर पोस्ट मिनटों में वायरल हो जाता है. कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और हॉट अंदाज देखकर फैंस दीवाने हो जाते हैं. कई बार तो यूजर्स कमेंट में लिख देते हैं कि “इनके हॉट लुक्स देखकर नींद उड़ गई.”

इन अदाकाराओं ने साबित कर दिया है कि बिकिनी सिर्फ एक आउटफिट नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बोल्ड पर्सनालिटी का पैमाना है. चाहे बीच हो, पूल पार्टी हो या प्रोफेशनल फोटोशूट, इनके लुक्स हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं.

• दिशा पाटनी

बिकिनी लुक्स में उनका नाम सबसे ऊपर आता है. उनकी फिटनेस और बोल्डनेस हर फोटो को सुपरहिट बना देती है.

• मौनी रॉय







ग्लैमरस अदाएं और टोंड बॉडी के साथ उनका हर बिकिनी फोटोशूट सोशल मीडिया पर आग लगा देता है.

• प्रियंका चोपड़ा







बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, प्रियंका ने हर जगह बिकिनी लुक्स से अपने फैशन स्टेटमेंट को नए लेवल पर ले गई हैं.

• एली अवराम







अपनी स्वीट लुक्स और हॉट बिकिनी स्टाइल से सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहती हैं.

• ईशा गुप्ता







ईशा अपनी बोल्डनेस की पहचान और बिकिनी शूट्स से कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं.

• नेहा शर्मा







सोशल मीडिया पर नेहा की बोल्ड तस्वीरें सेकेंडों में वायरल होती हैं. उनके बिकिनी पोस्ट्स लाखों लाइक्स बटोरते हैं.

• नेहा मलिक (Bhojpuri Actress)







बिकिनी और बोल्ड फोटोशूट्स से भोजपुरी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में तहलका मचाती रहती हैं.