एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा

Disha Patani: बॉलीवुड सितारों की चमक-दमक के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, इसका अंदाजा अक्सर लोगों को नहीं होता. कई बार किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत बनाने के लिए कलाकार अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही कुछ अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ हुआ था, जब वह सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ की तैयारी कर रही थीं. एक हादसे ने उनकी जिंदगी पर ऐसा असर डाला कि उनकी छह महीने की याददाश्त ही गायब हो गई.

जिमनास्टिक ट्रेनिंग के दौरान हुआ था हादसा

दिशा पाटनी अपनी फिटनेस और एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी जाती हैं. फिल्म ‘भारत’ में अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए वह जिमनास्टिक की कड़ी ट्रेनिंग ले रही थीं. इसी दौरान एक गंभीर हादसा हो गया और उनके सिर में गहरी चोट लग गई.बताया जाता है कि चोट इतनी गंभीर थी कि दिशा को मेमोरी लॉस की समस्या का सामना करना पड़ा. हादसे के बाद उनकी जिंदगी के करीब छह महीने जैसे गायब हो गए. आज भी उन्हें उस दौर की कई बातें याद नहीं हैं.

‘याद करने की कोशिश करती हूं, फिर भी कुछ याद नहीं आता’

एक इंटरव्यू में दिशा ने खुद इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें उन छह महीनों की यादें लगभग पूरी तरह खो चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि अगर वह कोशिश भी करें तो उस समय की बातें याद नहीं कर पातीं.उनका यह खुलासा सुनकर फैंस भी हैरान रह गए थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी घटनाएं फिल्मों में देखने को मिलती हैं, लेकिन दिशा ने इसे असल जिंदगी में झेला.

रिकवरी के दौर में भी नहीं छोड़ी हिम्मत

हादसे के बाद दिशा को लंबी रिकवरी से गुजरना पड़ा. साल 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें वह चोट से उबरने की कोशिश करती नजर आई थीं.तस्वीर के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था कि क्या वह एक सप्ताह भी बिना चोटिल हुए रह सकती हैं. इस पोस्ट से साफ था कि लगातार चोटों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया.

फिटनेस और एक्शन के लिए मशहूर हैं दिशा

दिशा पाटनी उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो अपने अधिकांश स्टंट और फिटनेस रूटीन को लेकर बेहद गंभीर रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी वह अक्सर वर्कआउट वीडियो और फिटनेस अपडेट साझा करती रहती हैं.यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने खुद को फिर से संभाला और बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की.

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