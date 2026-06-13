Home > मनोरंजन > एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा

एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा

Disha Patani: बॉलीवुड सितारों की चमक-दमक के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, इसका अंदाजा अक्सर लोगों को नहीं होता. कई बार किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत बनाने के लिए कलाकार अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही कुछ अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ हुआ था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 13, 2026 10:15:10 PM IST

एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने ये अभिनेत्री
एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने ये अभिनेत्री


Disha Patani: बॉलीवुड सितारों की चमक-दमक के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, इसका अंदाजा अक्सर लोगों को नहीं होता. कई बार किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत बनाने के लिए कलाकार अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही कुछ अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ हुआ था, जब वह सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ की तैयारी कर रही थीं. एक हादसे ने उनकी जिंदगी पर ऐसा असर डाला कि उनकी छह महीने की याददाश्त ही गायब हो गई.

 जिमनास्टिक ट्रेनिंग के दौरान हुआ था हादसा

दिशा पाटनी अपनी फिटनेस और एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी जाती हैं. फिल्म ‘भारत’ में अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए वह जिमनास्टिक की कड़ी ट्रेनिंग ले रही थीं. इसी दौरान एक गंभीर हादसा हो गया और उनके सिर में गहरी चोट लग गई.बताया जाता है कि चोट इतनी गंभीर थी कि दिशा को मेमोरी लॉस की समस्या का सामना करना पड़ा. हादसे के बाद उनकी जिंदगी के करीब छह महीने जैसे गायब हो गए. आज भी उन्हें उस दौर की कई बातें याद नहीं हैं.

‘याद करने की कोशिश करती हूं, फिर भी कुछ याद नहीं आता’

एक इंटरव्यू में दिशा ने खुद इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें उन छह महीनों की यादें लगभग पूरी तरह खो चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि अगर वह कोशिश भी करें तो उस समय की बातें याद नहीं कर पातीं.उनका यह खुलासा सुनकर फैंस भी हैरान रह गए थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी घटनाएं फिल्मों में देखने को मिलती हैं, लेकिन दिशा ने इसे असल जिंदगी में झेला.

 रिकवरी के दौर में भी नहीं छोड़ी हिम्मत

हादसे के बाद दिशा को लंबी रिकवरी से गुजरना पड़ा. साल 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें वह चोट से उबरने की कोशिश करती नजर आई थीं.तस्वीर के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था कि क्या वह एक सप्ताह भी बिना चोटिल हुए रह सकती हैं. इस पोस्ट से साफ था कि लगातार चोटों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया.

 फिटनेस और एक्शन के लिए मशहूर हैं दिशा

दिशा पाटनी उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो अपने अधिकांश स्टंट और फिटनेस रूटीन को लेकर बेहद गंभीर रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी वह अक्सर वर्कआउट वीडियो और फिटनेस अपडेट साझा करती रहती हैं.यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने खुद को फिर से संभाला और बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की.

इन फिल्मों में आएंगी नजर

दिशा पाटनी आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने वाली हैं. वह ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘आवारापन 2’ जैसी फिल्मों का हिस्सा हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म ‘Holiguards Saga: The Portal of Force’ की शूटिंग भी पूरी कर ली है.हालांकि उनके करियर में कई सफलताएं आईं, लेकिन सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ की तैयारी के दौरान हुआ यह हादसा आज भी उनकी जिंदगी के सबसे चौंकाने वाले अनुभवों में गिना जाता है. छह महीने की याददाश्त खोने जैसी घटना किसी के लिए भी डरावने सपने से कम नहीं होती, लेकिन दिशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने करियर की रफ्तार को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया.

Tags: Bharat Moviebollywood newsDisha PataniDisha Patani Memory Losssalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026

शाहरुख खान की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026
एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा
एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा
एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा
एक झटके में भूल गईं जिंदगी के 6 महीने, Salman Khan की फिल्म से जुड़ा दिशा पाटनी का चौंकाने वाला खुलासा