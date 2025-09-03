हद से ज्यादा छोटी स्कर्ट और ब्रालेट पहन Disha Patani ने दिखा दिया हुस्न, कुर्बान हो गए फैंस

Disha Patani Bold Photoshoot: बॉलीवुड की फैशन आइकन और एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने बोल्ड लुक्स के कारण चर्चा में रहती हैं. अब दिशा ने एक बार फिर अपने बोल्ड लुक से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर नया फोटोशूट शेयर किया, जिसमें वह पेस्टल एक्वा ब्लू शीयर को-ऑर्ड सेट में एक से बढ़कर एक पोज देती नज़र आईं।
दिशा का यह आउटफिट बेहद ग्लैमरस था, जिसमें लेस ट्रिमिंग्स और सी-थ्रू फैब्रिक यूज किया गया। इसके अंदर मैचिंग ब्रालेट और मिनी स्कर्ट दिखाई दे रही थी। कॉर्सेट स्टाइल टॉप ने उनके फिगर को और निखारा, वहीं स्कर्ट के सॉफ्ट रफल्स ने लुक और ज्यादा खास बना दिया।
हेयरस्टाइल और मेकअप भी रहे परफेक्ट
दिशा ने इस फोटोशूट में अपने बाल खुले रखे थे जिससे उनका लुक और ज्यादा ग्लैमरस हो गया। दिशा का मेकअप मिनिमल था– ग्लॉसी लिप्स, ड्यूई स्किन और हल्का हाइलाइटर। इस वजह से पूरा फोकस उनके आउटफिट और स्टाइल पर रहा।
फैंस बोले – ‘इंस्टाग्राम की क्वीन’
दिशा की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आते ही वायरल हो गईं। महज़ दो घंटे में 1.8 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए। कमेंट सेक्शन में फैंस ने उन्हें ‘गॉडेस ऑफ हॉटनेस’ और ‘अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम’ तक कहने लगे जिससे ये साफ हो गया कि दिशा हॉटनेस के मामले में किसी भी एक्ट्रेस को मात दे सकती हैं।
वैसे दिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कभी उनके बीच वेकेशन के फोटो-वीडियो वायरल होते हैं तो कभी उनके एक से बढ़कर एक हॉट फोटोशूट्स की तस्वीरें वायरल होने में देर नहीं लगती है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह पहली बार चेयर डांस करती हुई दिखीं। उन्होंने ‘जिया जले’ गाने पर डांस किया, जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
‘वेलकम टू द जंगल’में आएंगी नजर
वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी जल्द ही ‘वेलकम टू द जंगल’ में नज़र आएंगी, जिसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और जैकलीन फर्नांडीज़ भी होंगे। इसके अलावा वह विशाल भारद्वाज की एक्शन थ्रिलर फिल्म में कैमियो करती दिखेंगी, जिसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी नजर आयेंगे। दिशा ने फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ से अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया था जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।