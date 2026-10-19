Disha Patani House Security: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी के घर क्यों बढ़ी सुरक्षा; हमले से क्या है कनेक्शन?

Disha Patani Bareilly House Security: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार 18 अक्टूबर 2026 को हुई फायरिंग के बाद अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के परिवार से जुड़ा पुराना मामला सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को चर्चा में आ गया है. टाइगर पर हमले की खबर सामने आने के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खास बात यह है कि दिशा के परिवार को पहले भी हमलावरों का निशाना बनाया जा चुका है. ऐसे में मुंबई की घटना के बाद बरेली में सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर पुलिस भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.

टाइगर में फायरिंग के बाद बरेली में अलर्ट

मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद बरेली में अलर्ट है. पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. टाइगर को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर समेत दो अन्य घायल हो गए. इस घटना के बाद, पुलिस ने दिशा पटानी के बरेली स्थित घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है. दिशा का परिवार अभी बरेली में रहता है. बढ़ी हुई सिक्योरिटी के कारण एक्ट्रेस के परिवार के आसपास भी पुलिस की सतर्कता बढ़ गई है.

एक साल पहले भी घर के बाहर चली थी गोली

दिशा पटानी के परिवार के लिए यह पहला सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है. 12 सितंबर, 2025 को, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बरेली में उनके घर के बाहर लगभग 10 राउंड फायरिंग की थी. घटना के बाद थाना शहर में केस दर्ज किया गया था.

इसके बाद, गाजियाबाद में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (STF), हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम के साथ एनकाउंटर में रवींद्र और अरुण नाम के दो संदिग्ध मारे गए थे. पुलिस ने उस समय मामले की जांच के तहत कार्रवाई की थी.

टाइगर केस में तीन आरोपी गिरफ्तार

इस बीच, मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उन्हें कोटा रेलवे स्टेशन पर पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से पकड़ा. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में बिहार के बेगूसराय का रहने वाला ऋतिक उर्फ ​​रोशन और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला रेहान शामिल हैं. तीसरे आरोपी की पहचान भी जांच का हिस्सा है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुंबई पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली.