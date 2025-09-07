शीशे के सामने खुद को ऐसे निहारती दिखीं Disha Patani, फैंस के दिलों पर चल गई छुरियां

Disha Patani Bold Photoshoot: बॉलीवुड की फैशन आइकन और एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने बोल्ड अंदाज के कारण सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हमेशा की तरह दिशा ने एक बार फिर अपने बोल्ड फोटोशूट से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर नया फोटोशूट शेयर किया, जिसमें वह वाइट टॉप और ब्रालेट में एक से बढ़कर एक पोज देती नज़र आ रही हैं।

दिशा एक फोटो में क्लीवेज रिवीलिंग टॉप पहनकर शीशे के सामने खुद को निहार रही हैं। इस फोटो में उनका लुक देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। बाकी तस्वीरों में भी दिशा का किलर लुक फैंस के होश उड़ा रहा है।

हेयरस्टाइल और मेकअप का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

दिशा ने इस फोटोशूट में अपने बाल खुले रखे थे जिससे उनका लुक और ज्यादा ग्लैमरस हो गया। मेकअप भी मिनिमल था– रेड लिप्स और हल्का हाइलाइटर उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने को काफी थे। दिशा की देखकर हर कोई यह कहने को मजबूर हो गया कि हॉटनेस के मामले में वह किसी भी एक्ट्रेस को मात दे सकती हैं।

वैसे दिशा एक ऐसी स्टार हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके सिर्फ इन्स्टाग्राम पर ही 61 मिलियन फॉलोवर्स हैं। कभी उनके बीच वेकेशन के फोटो-वीडियो वायरल होते हैं तो कभी उनके एक से बढ़कर एक हॉट फोटोशूट्स की तस्वीरें वायरल होती हैं। दिशा के स्टाइलिंग और फैशन की दुनिया दीवानी है और उनके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस की हमेशा तारीफ होती है।

‘वेलकम टू द जंगल’ में आएंगी नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी जल्द ही ‘वेलकम टू द जंगल’ में नज़र आएंगी, जिसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और जैकलीन फर्नांडीज़ भी होंगे। इसके अलावा वह विशाल भारद्वाज की फिल्म में कैमियो करती दिखेंगी, जिसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी दिखेंगे।

दिशा ने फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ से अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिशा कभी टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। तब से दिशा खुद को सिंगल बताती हैं।