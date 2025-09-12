Disha Patani के घर कई राउंड हुई फायरिंग, आखिर बरेली वाले घर पर किसने चलाई गोलियां

Disha Patani Latest News: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) के बरेली स्थित घर के बाहर हाल ही में हुई फायरिंग ने सुर्खियां बटोर दी हैं. जानकारी के अनुसार, घटना तड़के 4 बजे हुई. हालांकि, इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. इस घटना ने दिशा और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक 0बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने एक्ट्रेस के घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाईं.चौंकाने वाली बात ये है कि इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है.

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया पर रोदित गोदारा गोल्डी बरार नाम से वायरल हो रहे पोस्ट में ली गई ज़िम्मेदारी। pic.twitter.com/kL3iPoDbYL — Saurabh K Shukla (@saurabhkshukla_) September 12, 2025







गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हुए कहा कि यह हमला संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया है. बरेली पुलिस इस पोस्ट की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान के लिए भी पूरी जोरों से कार्रवाई में जुटी है.

पोस्ट नें दिशा की बहन खुशबू पाटनी का नाम

बता दें कि घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हुआ. इसमें दो नाम, वीरेंद्र चरण और महेंद्र सारन (डेलाना) का जिक्र किया गया. इसके बाद आरोप लगाया गया कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने हिंदू देवी-देवताओं और सनातन धर्म का अपमान किया है. यह फायरिंग सिर्फ एक ‘ट्रेलर’ है और आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सेलिब्रिटी सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुरक्षा और सेलिब्रिटी सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में कई अन्य स्टार्स के घरों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सलमान खान का नाम भी शामिल है. दिशा के फैंस ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई और उनके सुरक्षित रहने की कामना की.