डायरेक्टर ने बेचा था इस खूबसूरत एक्ट्रेस को एक लाख रुपये में, प्रोड्यूसर ने की थी साथ सोने की घटिया हरकत! दर्दनाक आपकी भी कांप जाएगी रूह

Khushi Mukherjee ने कास्टिंग काउच को लेकर बात की और बताया की उन्हें बेच दिया गया था। इंटरव्यू में बात करते हुए खुशी मुखर्जी ने कहा- हैदराबाद में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें प्रोड्यूसर को बेच दिया था।

Published By: chhaya sharma
Published: August 13, 2025 13:02:15 IST

Director Sold Khushi Mukherjee For One Lakh Rupees
Director Sold Khushi Mukherjee For One Lakh Rupees

Director Sold Khushi Mukherjee For One Lakh Rupees: खुशी मुखर्जी हमेशा खबरों में भी छाई रहती हैं। कई लोगों को एकट्रेस का बोल्ड और सेक्सी अंदाज काफी ज्यादा पसंद हैं, तो कई लोग खुशी मुखर्जी को उनके बेढंगे कपड़े की वजह से हमेशा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ट्रोल करते हैं, लेकिन एक्ट्रेस को ट्रोलर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर खुशी मुखर्जी चर्चा में आई हैं, उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसमें वह अपने साथ हुई दर्दनाक घटना का खुलासा कर रही हैं, जिसे सुन आपकी भी रूह कांप जायेंगी। 

खुशी मुखर्जी को बेच दिया था डायरेक्ट ने (Director Had Sold Khushi Mukherjee)

दरअसल, जी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में खुशी मुखर्जी ने कास्टिंग काउच को लेकर बात की और बताया की उन्हें बेच दिया गया था। इंटरव्यू में बात करते हुए खुशी मुखर्जी ने कहा- हैदराबाद में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें प्रोड्यूसर को बेच दिया था। खुशी मुखर्जी ने आगे पूरी बात बताते हुए कहां- कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि आपका साइनिंग हो जायेगा और उसके बाद डायरेक्टर ने मीटिंग भी फिक्स करवाई। इसी दौरान उस डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर से एक लाख रुपए भी लिए, जिसके बाद  प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरे साथ तुम्हें बेड शेयर करना पड़ेगा, तब मै हैरान हो गई और घबराते हुए कहा- मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। 



खुशी मुखर्जी का हुआ था शोषण (Khushi Mukherjee Was Molested)

खुशी मुखर्जी ने इंटरव्यू में बात पूरी करते हुए बताया कि वो प्रोड्यूसर अच्छा था, इसलिए उसने चले जाने को कहा और मेरी मुंबई की टिकट भी करवाई। न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में खुशी मुखर्जी में बातचीत में कहां कुछ-लोगों ने उन्हें बिना बताए बेच, को कुछ लोगों ने उनका शोषण, पूरे करियर में उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा।

