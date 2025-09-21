जब डायरेक्टर ने धर्मेंद्र से शूट करवा लिया रेप सीन, सनी देओल को पता चला तो हुआ कुछ ऐसा

Dharmendra Movies: बॉलीवुड में हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र (Dharmendra) को फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन छह दशक से ज्यादा बीत चुके हैं. इस दौरान उन्होंने कई एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. कई बार उनकी कुछ फिल्मों में विवाद भी हुए हैं. इनमें से ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम आज का गुंडा (Aaj Ka Gunda) था. 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को बी ग्रेड फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर कांति शाह ने बनाया था. उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी धोखाधड़ी की थी जिससे धर्मेंद्र के साथ-साथ उनके बेटे सनी देओल भी भड़क उठे थे.
दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कांति शाह ने धर्मेंद्र के साथ धोखा करके उनकी बॉडी पर तेल लगवाकर उनसे कुछ हॉर्स राइडिंग के सीन्स शूट करवा लिए थे. धर्मेंद्र इन सीन्स को शूट करके बेहद खुश थे कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है लेकिन बाद में उन्हें मालूम चला कि उनके साथ धोखा किया गया है. फिल्म में उनके क्लोज अप शॉट्स ही लिए गए हैं और एक बॉडी डबल हायर करके उससे रेप सीन शूट करवाया है.जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इन सीन्स को देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि धर्मेंद्र ने फिल्म में रेप सीन शूट किया है. जब धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी कि कांति ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो वो भड़क गए.
यहां तक कि सनी के रिश्तेदारों ने भी उन्हें फोन करके कहा कि उनके पिता ने फिल्म में रेप सीन दिया है. ये बात सुनकर सनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने धर्मेंद्र से बात की. धर्मेंद्र बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. बाद में जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें भी धक्का लगा और फिर सनी ने कांति शाह को फोन करके धमकी दी कि अगर उन्होंने फिल्म थिएटर से नहीं हटाई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा. बस फिर क्या था कांति शाह ने तुरंत वो सीन फिल्म से हटाया और तब जाकर मामला शांत हुआ. इस घटना के बाद धर्मेंद्र ने कांति शाह के साथ कभी कोई फिल्म साइन नहीं की.