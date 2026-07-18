Home > मनोरंजन > ‘मेरे साथ बार-बार हुआ, मैं छोटी थी, टीनेजर थी…’ ऐसा प्रैशर डालते थे मेकर्स, दीया मिर्जा ने उठाया इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा!

‘मेरे साथ बार-बार हुआ, मैं छोटी थी, टीनेजर थी…’ ऐसा प्रैशर डालते थे मेकर्स, दीया मिर्जा ने उठाया इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा!

एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपने ताजा इंटरव्यू में मेकर्स की अनरियलिस्टिक डिमांड पर बात की है. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री मर्दों की तरफ से उनको लिप्स सर्जरी और ब्रेस्ट एंहेंस कराने की सलाह मिलती रहती थी. वो उस समय काफी छोटी थीं. 2 ब्यूटी पेजेंट जीतकर आईं थीं.

By: Kajal Jain | Published: July 18, 2026 4:59:42 PM IST

'मेरे साथ बार-बार हुआ, मैं छोटी थी, टीनेजर थी...' ऐसा प्रैशर डालते थे मेकर्स, दीया मिर्जा ने उठाया इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा!
'मेरे साथ बार-बार हुआ, मैं छोटी थी, टीनेजर थी...' ऐसा प्रैशर डालते थे मेकर्स, दीया मिर्जा ने उठाया इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा!


बॉलीवुड मूवी ‘रहना है तेरे दिल में’ से एक्ट्रेस दीया मिर्जा हर किसी की फेवरेट बन गईं थीं. जैसे मैडी को उनके प्यार में डूब गया था, ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी कई यंगस्टर्स उनके दीवाने हुए फिरते थे. इस फिल्म ने दीया को इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई. हालांकि, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद, उन्हें अपना लुक बदलने के लिए बार-बार प्रैशर दिया जाता था. एक्ट्रेस ने बताया कि इंडस्ट्री के मर्द अक्सर ब्रेस्ट एनहांसमेंट और लिप सर्जरी करवाने की सलाह देते रहते थे. दिया मिर्जा उस समय इंडस्ट्री में न्यू कमर थीं और अपना डेब्यू किया ही था लेकिन लोग उन्हें उनके छोटे लिप्स और ब्रेस्ट साइज को लेकर ऊल-जुलूल नसीहतें देते थे.

लिप सर्जरी और ब्रेस्ट एंहेंसमेंट का प्रैशर

बॉलीवुड एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन दिया मिर्जा का ‘शी द पीपल’ टीवी के साथ एक इंटव्यू काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के काले राज बताए हैं. जो इंडस्ट्री आज के युवाओं को ग्लैमरस और लाइमलाइस से भरी लगती है, उसी इंडस्ट्री की सच्चाई यही भी है कि लुक्स एक दम परफेक्ट होने चाहिए. इसलिए कई एक्ट्रेसेस पर लगातार सर्जरी कराने का दवाब भी बनाया जाता है. ऐसा ही कुछ दिया मिर्जा के साथ भी हुआ था. एक्ट्रेस बताती हैं कि फिल्म के मेकर्स उन्हें ब्यूटी स्टैंडर्ड एंहेंस करने की सलाह देते थे. कई बार उन पर लुक्स और रंग-रूप को बदलने का दवाब बनाया जाता था.

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लिप्स सर्जरी करवा लो…

अपने इंडरव्यू में दिया मिर्जा ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की ओर से अक्सर कहा जाता था कि होठों की सर्जरी करवा लो (लिप्स इंजेक्ट) और ब्रेस्ट का साइज बढ़ा लो (ब्रेस्ट एंहेंस). इस तरह की ज्यादातर सलाहें इंडस्ट्री के मर्दों की तरफ से आते थे. इन कमेंट की वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि उनमें ही कुछ कमी है. एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौर में महिलाओं को नसीहत दी जाती थी कि वो अपने नेचुरल लुक्स को चेंज कर लेना चाहिए.

हालांकि अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने साफ किया कि आज की दुनिया आपकी फिजिकल एपीयरेंस को काफी अहम मानती है जबकि बॉडी और माइंड को समझने और उसे एक्सेप्ट करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता. दिया मिर्जा बताती हैं कि एक भी महिला मेरे पास आकर यह नहीं बोली, ‘तुम्हें होंठों की सर्जरी करवानी चाहिए. तुम्हारे होंठ पतले हैं या तुम्हें ब्रेस्ट एंहेंस करवाने चाहिए. वे छोटे हैं.’ यह सब हमेशा मर्दों ने ही कहा है और यह सच है.’

ऐसा मेरे साथ बार-बार हुआ..

जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या इन तरह के कमेंट से कोई फर्क पड़ता है? इस पर उन्होंने कहा, ‘हां, थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये सब बातें मुझे तब कही गईं जब मैंने दो ब्यूटी पेजेंट जीते थे. मैं बहुत छोटी थी. 20 साल की भी नहीं थी. मेरे साथ बार-बार हुआ. ये सब बातें मुझसे लगातार कही जाती थीं. कभी निर्देशक कहते थे, कभी निर्माता. कुछ तो खुद को एक्सपर्ट भी समझते थे. लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी महिला ने आकर मुझसे ये कहा हो.’

ये भी पढ़ें:- ‘मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं…’ सोनम वांगचुक ने बयां किया ‘3 Idiots’ का वो सच जो छुपाया गया; मेकर्स पर उठाए सवाल!

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