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Dipika Kakar health update: दीपिका कक्कड़ की हेल्थ अपडेट, रिपोर्ट देखकर हुई इमोशनल, पति शोएब ने संभाला

Dipika Kakar health update: Dipika Kakar की हेल्थ रिपोर्ट हाल ही में नॉर्मल आई, जिससे राहत तो मिली, लेकिन वह भावुक हो गईं. लिवर कैंसर से जूझने के बाद उनके मन में अब भी डर और चिंता बनी हुई है. इस मुश्किल समय में उनके पति Shoaib Ibrahim उनका पूरा साथ दे रहे हैं और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 28, 2026 9:05:47 PM IST

Dipika Kakar health update: दीपिका कक्कड़ की हेल्थ अपडेट, रिपोर्ट देखकर हुई इमोशनल, पति शोएब ने संभाला


Dipika Kakar health update:  दीपिका कक्कड़  इन दिनों अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले साल लिवर कैंसर से जूझने के बाद उन्होंने सर्जरी करवाई थी और अब उनका इलाज जारी है. हाल ही में कराए गए ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जिसने एक बड़ी राहत जरूर दी है. लेकिन इसके बावजूद उनके मन में बीमारी को लेकर डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

राहत के साथ चिंता भी बरकरार

दीपिका ने अपने व्लॉग में बताया कि रिपोर्ट ठीक आने से उन्हें सुकून मिला, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. बीमारी का डर, आगे के इलाज की चिंता और मानसिक दबाव अब भी उन्हें परेशान करता है. यही वजह है कि खुशी के इस पल में भी उनके चेहरे पर हल्की मायूसी साफ नजर आई. इस कठिन समय में Shoaib Ibrahim लगातार दीपिका का हौसला बढ़ा रहे हैं. उन्होंने व्लॉग में कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है, जिसमें धैर्य और सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है. शोएब का मानना है कि इस समय सबसे अहम बात है दीपिका को खुश रखना और उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना.

शोएब ने दीपिका को  प्रेरित किया

शोएब ने दीपिका को उनकी पसंदीदा चीजों में व्यस्त रहने की सलाह दी, खासतौर पर कुकिंग करने के लिए प्रेरित किया. यह वही चीज है जिससे दीपिका को खुशी मिलती है. धीरे-धीरे वह फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौटने की कोशिश कर रही हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान भी वापस आने लगी है

आगे का इलाज और सावधानी जरूरी

शोएब ने बताया कि अगला कदम डॉक्टर से सलाह लेकर तय किया जाएगा. हालांकि पहली रिपोर्ट नॉर्मल आना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह उबरने के लिए निरंतर इलाज और सावधानी जरूरी है. यह सफर लंबा है और हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. दीपिका के फैंस भी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. यह सपोर्ट और प्यार दीपिका के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है.

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Tags: dipika kakar health update
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