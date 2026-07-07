स्टेज 2 कैंसर के बीच दीपिका कक्क्ड़ ले रहीं इम्यूनोथेरेपी, पति शोएब ने दी जानकारी, बेटे रूहान पर भी हो रहा मां की खराब सेहत का असर

Deepika Kakar: टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने मई 2025 में अपने व्लॉग में खुलासा किया था कि उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है. तब से उनका कैंसर का इलाज चल रहा है और उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है.

जून में शोएब और दीपिका दोनों ने अपने व्लॉग में जानकारी दी थी कि लिवर में दो नए सिस्ट मिलने के बाद दीपिका की इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी गई है. दीपिका की इस बीमारी का उनके बेटे रूहान पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

कैसी है अभी दीपिका की हालत

हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अपने नए व्लॉग में दीपिका की हेल्थ से जुड़ा ताजा अपडेट साझा किया. इस वीडियो में दीपिका अस्पताल के बेड पर नजर आ रही हैं और इन्फ्यूजन थेरेपी ले रही थीं. वीडियो में दीपिका काफी थकी हुई दिखाई दे रही थीं. शोएब ने व्लॉग में कहा कि अस्पताल के बार-बार चक्कर लगाने का असर उनके बेटे रूहान पर भी पड़ रहा है.

शोएब ने वीडियो में बताया, “पिछली बार जांच में दीपिका का आयरन लेवल थोड़ा कम निकला था. इसलिए उन्हें ड्रिप के जरिए आयरन भी दिया जा रहा है. इसके बाद करीब डेढ़ से दो घंटे में हम घर लौट जाएंगे.” वीडियो में दीपिका ने भी अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि उनकी तबीयत ठीक है. उन्होंने कहा, “सब कुछ ठीक है. मुझे बस थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि इन्फ्यूजन से पहले जो दवा दी जाती है, उससे नींद और सुस्ती आती है. इसके अलावा सब बिल्कुल ठीक है.”

बेटे रूहान पर हो रहा असर

शोएब ने बताया कि उनका बेटा रूहान अब पहले से ज्यादा अपनी मां दीपिका से कनेक्टेड हो गया है. उन्होंने कहा, “रूहान पिछले कुछ समय से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है. जैसे-जैसे वह बड़ा हो रहा है, उसकी मम्मी से लगाव भी बढ़ता जा रहा है. पिछले एक महीने में मैं घर पर नहीं था, पापा भी नहीं थे और देव भैया भी बाहर थे. ऐसे में वह हर समय सिर्फ दीपिका के साथ ही रहना चाहता है.”

कैंसर के इलाज का सफर

2025 में दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर की पुष्टि हुई थी. कैंसर का पता चलने के बाद दीपिका की करीब 14 घंटे लंबी रोबोटिक सर्जरी हुई थी. इस ऑपरेशन में दीपिका के लिवर से टेनिस बॉल के साइज का बड़ा ट्यूमर निकाला गया था. इस सर्जरी में उनके लिवर का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा और गॉलब्लैडर (पित्ताशय) भी हटा दिया गया था.

इसके बाद 2026 में फिर से की एक छोटी प्रक्रिया के जरिए दीपिका के लिवर से 13 मिमी का एक सिस्ट हटाया गया. फिलहाल उनके इलाज में इम्यूनोथेरेपी शामिल है और डॉक्टरों ने किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं बताई है. दीपिका का इलाज अभी भी जारी है. उनकी नियमित स्कैनिंग और ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख सकें और जरूरत के अनुसार इलाज में बदलाव कर सकें.