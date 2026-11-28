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सोशल मीडिया पर ‘पंचायत’ सीरीज से जुड़ा एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पंचायत के इस सीजन में निरहुआ की भी एंट्री होने वाली है, जिसे लेकर यूजर्स काफी एक्सटाइटेड दिख रहे हैं. आखिर क्या है वीडियो और इसका सच?
क्या है वायरल वीडियो?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत सीरीज के चर्चित किरदार बनराकस और विनोद दिख रहे हैं. साथ ही निरहुआ भी दिख रहे हैं. ये सीन कॉमेडी वाला है. इस वीडियो को साझा करते हुए दावा किया गया है कि पंचायत में निरहुआ की एंट्री ने मचाया धमाल. साथ ही लिखा गया कि अब फुलेरा में होगा असली मनोरंजन.
क्या है वीडियो का सच?
वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि अरे भाई ये ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज का सीन है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा ये ग्राम चिकित्सालय का सीन है ना कि पंचायात का. इसके अलावा अन्य यूजर्स ने कमेंट किया इस वीडियो को सीरियसली लेते हुए कहा कि निरहुआ कि जगह संजय मिश्रा होने चाहिए थे. हालांकि, आपको बता दें कि वीडियो में किया गया दावा झूठ है. ये दूसरी सीरीज ग्राम चिकित्सालय का सीन है.
पंचायत 5 के बारे में
पंचायत सीज़न 5 का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को एक्सक्लूसिवली अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगा. यह सीरीज़ भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में उपलब्ध होगी. नए सीज़न में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे जाने-पहचाने कलाकार वापस आ रहे हैं. दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार द्वारा बनाई गई इस सीरीज़ को दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और चंदन कुमार ने लिखा है। इसे द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है.
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