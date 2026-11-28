सोशल मीडिया पर ‘पंचायत’ सीरीज से जुड़ा एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पंचायत के इस सीजन में निरहुआ की भी एंट्री होने वाली है, जिसे लेकर यूजर्स काफी एक्सटाइटेड दिख रहे हैं. आखिर क्या है वीडियो और इसका सच?

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत सीरीज के चर्चित किरदार बनराकस और विनोद दिख रहे हैं. साथ ही निरहुआ भी दिख रहे हैं. ये सीन कॉमेडी वाला है. इस वीडियो को साझा करते हुए दावा किया गया है कि पंचायत में निरहुआ की एंट्री ने मचाया धमाल. साथ ही लिखा गया कि अब फुलेरा में होगा असली मनोरंजन.

क्या है वीडियो का सच?

वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि अरे भाई ये ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज का सीन है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा ये ग्राम चिकित्सालय का सीन है ना कि पंचायात का. इसके अलावा अन्य यूजर्स ने कमेंट किया इस वीडियो को सीरियसली लेते हुए कहा कि निरहुआ कि जगह संजय मिश्रा होने चाहिए थे. हालांकि, आपको बता दें कि वीडियो में किया गया दावा झूठ है. ये दूसरी सीरीज ग्राम चिकित्सालय का सीन है.

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