Nirahua की बाहों में झूमती नजर आई Amrapali Dubey! काली जालीदार नाइटी में दिखा एक्ट्रेस का हद से ज्यादा बोल्ड अवतार, देख दीवाने हुए लोग

Trending Bhojpuri Song: आमप्राली दुबे और दिनेश लाल यादव की बाहों में झूमती नजर आ रही हैं। इस भोजपुरी गाने 'निशा में चढ़ल बा अखि‍या' (Nisha Me Chadhal Ba Ankhiya) में आम्रपाली (Amrapali Dubey) काली जालीदार नाइटी में कहर ढा रही हैं और एक्ट्रेस का बोल्ड और सेक्सी अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 20, 2025 23:15:00 IST

Bhojpuri Song भोजपुरी इंडस्ट्री के चहिते दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) हमेशा चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वह अपनी फिल्मों की वजह से हो या फिर उनके सुपरहिट गानों हो, लोगों को उनका हर अंदाज प्यारा लगता हैं। वहीं आमप्राली दुबे इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं।  दिनेश लाल यादव और आमप्राली दुबे (Amrapali Dubey) की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद हैं, जब भी दोनों पर्दे पर आते हैं, तो तहलका मचा देते हैं। एक साथ किए दोनों के गाने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते हैं। ऐसे ही एक बार फिर दिनेश लाल यादव और आमप्राली दुबे एक गाना (Nisha Me Chadhal Ba Ankhiya) इंटरनेट पर धूंम मचा रहा है और फिर युट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। 

आमप्राली दुबे और दिनेश लाल यादव ने किया रोमांस

दरअसल, वायरल हो रहा आमप्राली दुबे और दिनेश लाल यादव का भोजपुरी गाना ‘निशा में चढ़ल बा अखि‍या’ (Nisha Me Chadhal Ba Ankhiya) 8 साल पहले 2017 में रिलीज हुई फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्‍तानी 2’ (Nirahua Hindustani 2) का है। इस सॉन्ग में आमप्राली दुबे और दिनेश लाल यादव गहरा रोमांस करते नजर आ रहे हैं और एक एक दूसरे के बाहों में झूम रहे हैं। गाने में दोनों की एक दूसरे के लिए दीवानगी साफ नजर आ रही है और माहौल भी रूमानी लग रहा है। इस भोजपुरी गाने में आम्रपाली (Amrapali Dubey) काली जालीदार नाइटी में  कहर ढा रही हैं, और एक्ट्रेस का बोल्ड और सेक्सी अंदाज लोगों का दिल चुरा रहा है और ये भोजपुरी गाना अब सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो रहा है और युट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। 

फिल्‍म ‘निरहुआ हिंदुस्‍तानी 2’ का गाना ‘निशा में चढ़ल बा अखि‍या’

बता दें कि यह भोजपुरी गाना ‘निशा में चढ़ल बा अखि‍या’ (Nisha Me Chadhal Ba Ankhiya) को मधुकर आनंद और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर सुरीली आवाज में गाया है और गाने के बोल आजाद सिंह ने लिखे हैं। वही संगीत भी मधुकर आनंद ने दिया है। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने को ‘वेब म्‍यूजिक’ के युट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। गाने के अलावा दिनेश लाल यादव की फिल्‍म ‘निरहुआ हिंदुस्‍तानी 2’ (Nirahua Hindustani 2)  ने भी बॉक्‍स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था। 

