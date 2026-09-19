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नाटकों के जरिये बताती थी आजादी का महत्व, दर्जी से ही कर बैठी इश्क़, फिर हुआ एक हादसा, ताउम्र रहीं अकेली

Dina Pathak: साल 1979 में आई फिल्म 'गोलमाल' की सख्त मिजाज मां याद है या खूबसूरत की कड़क अनुशासन वाली निर्मला देवी? हिंदी सिनेमा की ग्रैंड ओल्ड मदर दीना पाठक को हम सब ने पर्दे पर हंसते, डांटते और ममता लुटाते देखा है. हम आपको उनकी जिंदगी की कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 12:48:44 PM IST

दीना पाठक
दीना पाठक


बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीना पाठक ने करीब छह दशक लंबे करियर में 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. दिवंगत एक्ट्रेस को ‘गोलमाल’, ‘उमराव जान’, ‘तमस’, ‘सत्यकाम’ और ‘मोहन जोशी हाजिर हो’ जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है. उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में नाटक के जरिए आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका  निभाई. इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी भी काफी दर्दभरी थी. चलिए जानते हैं उनके बारे में. 

देश के लिए दिया था योगदान

4 मार्च 1922 को गुजरात के अमरेली में जन्मी दीना गांधी उर्फ़ दीना पाठक को बचपन से ही एक्टिंग और आजादी की लड़ाई का जुनून था. जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था. तो वह नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को जागरूक करना शुरू किया. अंग्रेजों के खिलाफ उनकी इस सक्रियता की वजह से उन्हें मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से निकाल दिया गया था. इस पर भी उन्होंने हार नहीं मानी. दूसरे कॉलेज से बीए पूरा किया और गुजराती थिएटर में मैना गुर्जर जैसे सुपरहिट नाटकों से मंच पर राज किया. 

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दर्जी से हो गया था प्यार

दीना पाठक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. जब बड़े-बड़े नवाब और नामचीन लोग उन पर मरते थे. तब उनका दिल आया गेटवे ऑफ इंडिया के पास दुकान चलाने वाले एक दर्जी बलदेव पाठक पर. बलदेव कोई मामूली दर्जी नहीं थे. वे राजेश खन्ना और दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार्स के कपड़े डिजाइन करते थे. दीना और बलदेव को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली.  70 के दशक में राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आया, तो बलदेव पाठक की दुकान पर भी असर पड़ा और उनका काम बंद हो गया. 

पति की मौत ने अंदर से तोड़ा

52 साल की उम्र में बलदेव पाठक का निधन हो गया. दीना पाठक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा लेकिन उन्होंने खुद को संभाला. अपनी दो बेटियों रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक को अकेले पालकर बड़ा किया और शानदार एक्टिंग करियर की नींव रखी. दीना पाठक ने 60 सालों के करियर में 120 से ज्यादा फिल्मों में काम करने और सिनेमा में दशकों बिताने के बावजूद दीना पाठक ने अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकान में गुजार दी. उन्हें अपनी शर्तों पर जीना पसंद था. संपत्ति या भारीभरकम बंगले बनाने में उनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही. 

दोनों बेटियों ने नाम रोशन किया

दीना पाठक की दोनों बेटियां रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक हिंदी सिनेमा और थिएटर की बेहतरीन अभिनेत्रियां बनी. घर में कला, किताबें और रंगमंच ही उनका माहौल था. रत्ना पाठक अक्सर बताती हैं कि उनकी मां ने उन्हें कभी हीरोइन बनने का दबाव नहीं दिया बल्कि हमेशा एक सच्चा कलाकार बनने की सीख दी. दीना पाठक की छोटी बेटी सुप्रिया पाठक की शादी भारतीय सिनेमा के दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता पंकज कपूर से हुई. 

80 साल में दीना पाठक ने छोड़ी दुनिया

80 वर्ष की उम्र पार कर चुकी दीना जी उम्र संबंधी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी. 11 अक्टूबर 2002 को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास स्लैश अस्पताल में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनका निधन हो गया. 

यह खबर भी पढ़ें: कौन हैं दिलेर खरकिया? जिनकी Range Rover पर हुई फायरिंग, बाल-बाल बचे सिंगर; CCTV में कैद हुआ हमलावर

Tags: dina pathak
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