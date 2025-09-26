अनिल कपूर के साथ बोल्ड सीन से पहले डिंपल ने रखी थी ये शर्त; सुनकर हर कोई रह गया सन्न

Dimple Kapadia Anil Kapoor Bold scenes: साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी (Bobby) के बाद डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) रातों रात एक सुपरस्टार बन गईं थीं. बॉबी में डिंपल के ओपोजिट ऋषि कपूर थे, इस फिल्म में दर्शकों को डिंपल का एक बेहद बोल्ड अवतार देखने को मिला था जिसने एक्ट्रेस को यूथ सेंसेशन स्टार बना दिया था. ये वो दौर था जब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन देने से कतराती थीं. वहीं, डिंपल ने फिल्म में जमकर बिकिनी पोज दिए थे. बहरहाल, आज हम आपको डिंपल और अनिल कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं. यह किस्सा फिल्म ‘जाबांज’ से जुड़ा है. फिल्म में अनिल कपूर और डिंपल के ऊपर एक हॉट रोमांटिक सीन फिल्माया गया था लेकिन इस सीन से पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसने अनिल कपूर को हिला कर रख दिया था.



किसिंग सीन से पहले डिंपल ने रखी ये शर्त

फिल्म जाबांज में डिंपल और अनिल के ऊपर एक बोल्ड किसिंग सीन फिल्माया जाना था. सबकुछ पहले से तय था लेकिन तभी एन मौके पर डिंपल ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुन ना सिर्फ शूटिंग के लिए मौजूद लोग बल्कि अनिल कपूर भी सन्न रह गए थे. दरअसल, अनिल कपूर के सीने पर खूब सारे बाल हुआ करते थे और वे अपने हेयरी लुक के लिए ही जाने जाते थे. बताते हैं कि किसिंग सीन से पहले डिंपल ने किसी से कहा था कि इन्हें किसी नाई के पास ले जाओ. जब ये बात अनिल कपूर को पता चली तो उन्हें काफी बुरा लगा था. बहरहाल, जैसे तैसे ये सीन शूट हुआ और फिल्म की रिलीज के बाद इस सीन की खूब चर्चा भी हुई.

राजेश खन्ना से हुई थी डिंपल की शादी लेकिन

आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया की शादी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के बीच ख़टपट होने लगी थी. दरअसल, राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करें लेकिन डिंपल इससे सहमत नहीं थीं. इसके चलते दोनों के रिश्तों में खटास पड़ गई और इन्होंने तलाक लिए बिना अलग-अलग रहना शुरू कर दिया था. राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कई फिल्मों में नजर आईं जिनमें सागर, नरसिम्हा, क्रांतिवीर, रुदाली आदि शामिल हैं.