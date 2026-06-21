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दुनिया जीने नहीं दे रही… वायरल वीडियो पर डिंपल चौधरी ने किया रिएक्ट, जताई नाराजगी

हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसके बाद विवाद हो गया था. अब डांसर ने इस वीडियो पर चुप्पी तोड़ी और लोगों से अपील की है कि उन्हें परेशान न करें.

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 1:50:30 PM IST

हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का बीच सड़क पर हुआ झगड़ा, दी सफाई
हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का बीच सड़क पर हुआ झगड़ा, दी सफाई


Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: बीते दिनों हरियाणववी डांसर डिंपल चौधरी की एक वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसमें वे काफी गाली गलौज कर रही थीं. कहा गया कि कुछ युवकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की डिमांड की, तो डांसर ने इनकार कर दिया. इसके बाद विवाद बढ़ गया. इसके कारण उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. अब इस वीडियो पर हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें ये दुनिया जीने नहीं दे रही है. अभी उनकी हालत ठीक नहीं है और उन्हें बदनाम न किया जाए.

उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वे मानसिक तौर पर परेशान हैं. उन्हें आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं. उन्होंने उस दौरान वायरल हुई वीडियो पर भी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने इसका कारण भी बताया है.

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डिंपल चौधरी ने जारी की वीडियो

वीडियो जारी करते हुए डिंपल चौधरी ने बताया, ‘जब ये घटना हुई, तब वे अपने परिवार के साथ थीं. लोग कह रहे हैं कि हम लोग फोटो खिंचवाने गए थे और उन्होंने फोटो खींचने नहीं दिया. बहुत बद्तमीज लड़की है. ये गाली दे रही है. इसका ये कर दो, वो कर दो.’ उन्होंने आगे कहा, ‘लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है. किसी की प्राइवेसी में दखल देना कहां तक ठीक है. मैंने तु्म्हारा कुछ लेकर खाया है कि मैं तुमहारी बात मानूं. तुमने प्यार से कहा होता है कि मैडम या बहन एक फोटो दे दो, तो मैं मना नहीं करती.’


 

‘मैंने कभी फोटो खिंचवाने को मना नहीं किया’

उन्होंने आगे कहा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख लेना कि मैं किस तरह रुक-रुककर लोगों के साथ फोटो खिंचवाती हूं. मैंने गाड़ी से उतरकर भी फोटोज क्लिक कराई हैं और लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं. मुझमें कौन सा घमंड नजर आ गया? उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बदनाम किया जा रहा है. ट्रोलिंग के कारण उन्हें आत्महत्या तक के ख्याल आ रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. इस ट्रोलिंग ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया है. 

‘शांति से घर से नहीं निकल सकती’

डिंपल चौधरी बोलीं कि ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही है. मैं अब अपने घर से शांति से बाहर भी नहीं  निकल सकती. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि उन्हें न छेड़ें और बदनाम करने की कोशिश न की जाए. उन्होंने कहा कि वे खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं. 

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