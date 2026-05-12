बॉलीवुड का ऐसा अश्लील गाना, जिसे सिंगर्स ने गाने से ठुकराया, फिर आशा भोसले ने रखी ऐसी मांग, उड़ गए होश

Dilruba Dil Pe Tu Song: बॉलीवुड में कुछ ऐसे गाने हुए, जो काफी अश्लील हैं. ऐसा ही गाना था फिल्म ‘राजकुमार’ का, जिसे शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया गया था. इस सॉन्ग को गाने से कई सिंगर्स ने ठुकराया दिया था, उन्होंने वजह दी कि वो इतना कामुक गाना नहीं गा सकते. इस लिस्ट में मशहूर सुरों की कोकिला कही जाने वाली गायिका लता मंगेशकर भी शामिल थी. इसके बाद आशा भोसले को यह गाना मिला और उन्होंने ऐसी डिमांड की कि डायरेक्टर के उड़ गए होश. चलिए जानते हैं पूरी बात.

कौन सा है वो गाना?

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, उसका नाम ‘दिलरुबा दिल पे तू’. इस गाने को आवाज दी थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने. वहीं इसमें म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने. यह गाना फिल्म ‘राजकुमार’ था, जिसका निर्देशन के. शंकर ने किया था.

कैसे तैयार हुआ यह गाना?

शंकर-जयकिशन फिल्म ‘राजकुमार’ के संगीत पर काम कर रहे थे. उन्हें फिल्म के एक खास सीन के लिए गाना तैयार करने को कहा गया, जिसमें एक कबीले की राजकुमारी, एक रियासत के राजकुमार का अपहरण कर लेती है. इस दृश्य में घोड़ों की दौड़ती आवाजें और रोमांटिक माहौल को दर्शाने वाली अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसने गाने को काफी बोल्ड और अलग अंदाज दिया.

कई सिंगर्स ने ठुकराए ये गाने

यह गाना डुएट था. डायरेक्टर ने सबसे पहले इस गाने को लेकर मोहम्मद रफी से बात की. वह तुरंत तैयार हो गए. लेकिन जब इसके लिए गायिका की खोज की जाने लगी, तो कोई भी गाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था. उन्होंने तर्क दिया कि ये बेहद कामुक सॉन्ग है. आपको बता दें कि इस गाने के लिए लता मंगेशकर से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया.

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आशा भोसले ने की ऐसी डिमांड

जब सब जगह से शंकर-जयकिशन हैरान हो गए. तो उन्होंने आशा भोसले से संपर्क किया. आशा भोसले को पता था कि इस गाने को लता मंगेशकर ने ठुकरा दिया है, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत गाने के लिए स्वीकार कर लिया. लेकिन उन्होंने एक डिमांड रखी. आशा भोसले ने कहा कि उन्हें लता दीदी से पांच गुना ज्यादा फीस चाहिए. यह डिमांड सुनकर संगीतकार चौंक गए. लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और यह गाना आशा जी से गवाना पड़ा.